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親子好去處｜西九家 FUN 藝術節周五揭幕　全球首展《輪居》周西九免費開放

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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美國專程來港的兩位藝術家展示《輪居》裝置。（傅承嘉攝）

第二屆「西九家 FUN 藝術節」即日起於西九文化區舉行，為期逾一個月的活動，帶來多個文娛及親子藝術項目。

藝術節其中一個重頭節目，是全球首展、由著名美國藝術家 Alex Schweder 和 Ward Shelley 共同策劃的大型表演藝術及建築裝置《輪居》（Pollinator），一連5星期免費向公眾開放。

本地表演及視覺藝術家入輪流進駐。（傅承嘉攝）

《輪居》今日傳媒預演活動上，由美國專程來港的藝術家Alex Schweder 和 Ward Shelley，夥同本地藝術家阿蟲（紙藝）、王芷琪（街頭舞蹈）及 Florence Lam（行為藝術）共同出席，並為展品《輪居》作出簡單示範，在面向維港的大草坪上，表演者位位巨型轉輪上，作出360度的迴轉，場面壯觀，為「西九家 FUN 藝術節」帶來震撼的序幕。

現場還有不少美食攤檔。（傅承嘉攝）

《輪居》是糅合藝術與建築的表演建築作品，以別開生面的方式進行人與空間的探索實驗，探討環境如何塑造個人身份及社交連繫。18 位本地表演及視覺藝術家將加入輪流進駐，互相交流創作，並作現場演出。觀眾有機會看到其創作過程，更可在指定時間欣賞展演，與藝術家們互動。《輪居》由西九文化區委約，並由西九演藝及 M+聯合呈獻。

（傅承嘉攝）

「西九家 FUN 藝術節」《輪居》

日期：3 月21日至4月27 日

地點：西九文化區藝術公園海濱東草坪

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