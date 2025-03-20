金秀賢反擊｜Gold Medalist起訴金賽綸家屬及橫豎研究所　直斥沒必要公開私人照羞辱當事人

▲ 金秀賢公司反擊！起訴金賽綸家屬橫豎研究所：斥沒必要公開私人照羞辱當事人！

【金秀賢 / 金賽綸 / 金秀賢公司】自3月10日金秀賢陷入「戀童」及「逼債」風波至今，金秀賢公司GoldMedalist與金賽綸家屬、橫豎研究所在網絡對戰，「打得有來有回」。

金秀賢面對源源不斷的爆料多次進行回應及否認，而面對日前橫豎研究所放出的金秀賢裸露下半身洗碗照，金秀賢所屬公司於16日發聲明否認照片中人物是金秀賢。

然而，今日（20日）公司方又發文表示該私人照對金秀賢造成傷害，要起訴金賽綸家屬及橫豎研究所，言下之意承認了圖中人物正是他本人。

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金賽綸逝世｜金秀賢公司起訴金賽綸家屬及橫豎研究所

金秀賢所屬公司Gold Medalist今日再度發文表示，日前金秀賢遭曝光私人照，涉及他的身體部位進而引發其羞恥心，既不能向大眾公開，亦沒理由公開；為防止照片再遭到外流，公司將提告，並強調橫豎研究所連日來的爆料行為已屬犯罪。

Gold Medalist還表示，金賽綸遺屬在網絡散步不實資訊及謠言，因公司一直基於對金賽綸的哀悼之情，而對遺屬的法律行動保持克制；但公開私人照造成的影響嚴重，遂公司亦會起訴遺屬。

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金賽綸逝世｜金秀賢受此次風波事業影響大

另外，受此次風波影響，金秀賢IG粉絲數量已減少近百萬；大多數代言及合作品牌或宣布解約、或到期不續約，今早，又有英國香水品牌Jo Malone London亦宣布與他解約；韓國巨星權志龍的綜藝疑因此爭議，製作方亦於今日宣布停播1周。

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