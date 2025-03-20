文娛藝術｜蔡潔謝咏欣《搖擺舞》HAF奪獎 李心潔監製新片獲十萬元大獎

▲ 李心潔、王禮霖監製的《黑潮》榮獲方壇大獎

電影業辦公室項⽬市場 2025（HKIFF Industry Project Market）圓滿結束，頒獎典禮上頒發了 24 項現⾦及非現⾦獎項，總值超過 250,000 美元，以表揚來⾃全球的優秀電影計劃。

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當中入圍亞洲電影投資會發展中項⽬，由池家慶執導，李心潔、王禮霖監製的《黑潮》榮獲方壇大獎，取得總值十萬港元，心潔興奮表示，可作開發《黑潮》的資金，新戲成本約需八百萬，經過一連三日的亞洲電影投資會，與來自不同地方的投資者會面，監製王禮霖說電影的開拍成數極高，因為劇本已籌備得七七八八，只要籌得足夠資金便可立即開工。

導演池家慶坦言，《黑潮》男主角將會是曾參演《富都青年》的陳澤耀，女主角亦已有理想人選，但基於仍未接觸，暫時不方便透露，心潔笑言不能一心二用，所以不會演出。

▲ 蔡潔與謝咏欣等合演的《搖擺舞》，連奪三項大獎

另一齣入圍製作中項⽬，由劉星執導，同由陳澤耀演出，蔡潔與謝咏欣等合演的《搖擺舞》，連奪三項大獎成為大贏家，令前來打氣的蔡潔與謝咏欣相當驚喜，蔡潔透露《搖擺舞》半年前在廣州開拍，她與謝咏欣都要跳舞，但並非正規舞蹈，主要用身體語言去表達情緒，問到是否不收片酬，蔡潔直言電影的製作預算不高，她相信演員在片酬方面會盡最大努力遷就，只求拍到一部好戲。

至於入圍發展中項⽬，由鄭陸心源執導，關錦鵬監製的《A Stranger at My Door》則榮獲兩項大獎，阿關與導演皆感到非常鼓舞，認為這次入圍亞洲電影投資會，對電影有極大幫助。

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