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尖子透視｜科大兩尖子自學AI屢獲創科獎　開公司推全港首個AI驅動DSE備考平台

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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自學AI創科比賽屢獲獎，科大兩尖子合伙開公司推全港首個AI驅動DSE備考平台。

創科發展是大勢，ChatGPT、DeepSeek的出現，令AI（人工智能）發展受全球關注。本港兩名科大創科尖子何進鴻（Johnny）及顏維（Tommy），中學時已意識到AI的發展潛力，透過影片自學AI技術，並於多個創科比賽中屢獲殊榮。兩人於中六合伙開設人工智能初創公司，入讀科大後更獲政府頒發人才發展獎學金。他們將推出全港首個AI驅動的DSE備考平台，為DSE考生和學校破解備考盲點。

自小受科幻電影和動漫薰陶的Johnny，一直對未來高科技充滿幻想，熱愛創業兼編程，並視創科為發展志向。他與Tommy中學就讀位於東涌的保良局馬錦明夫人章馥仙中學，兩人中四起同班，當時受疫情影響，主要在網上交流，閒聊之下發現Tommy對AI、區塊鏈、元宇宙都相當感興趣。

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創科尖子｜中六合伙開AI初創公司

兩人結伴參加不同的創新科技比賽，更獲獎無數，包括在2022年的「Master Code編程大賽」奪冠，其設計的《AI智能健康監測系統》，旨在解決香港醫院急症室人潮強制分流問題。兩人亦憑AIAR校園導航作品，在教育大學「人工智能及創新科技比賽」獲最佳功能及介面設計獎等。

由於在創科比賽中有出色表現，Johnny獲科大優先取錄及5萬元獎學金，入讀工商管理學士（資訊系統學），大學時更獲政府頒發人才發展獎學金。而Tommy亦於DSE考獲3科5**，考入科大科技及管理學雙學位課程，兩人現均為大二生。

Johnny憶述，他們在各個比賽中，見識不同學校團隊的科技應用，逐漸意識到人工智能的發展潛力，開始透過YouTube與Google自學AI技術，透過反覆試驗（trial and error）學習新技術與知識，並在各個比賽中磨練經驗、市場營銷和編程技術。他們在中五時變賣過去比賽所獲獎品籌集資金，合伙開設AI初創公司「Visionerse」，面向真正的市場，聚焦研發針對香港本土社會問題的創新科技，公司旗下項目於去年獲香港科學園投資10萬港元。

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創科尖子｜推出DSE備考平台

而公司近月正研發「Questep.ai」DSE備考平台，其核心理念是以「AI破解備考盲點」，針對DSE考生、家長及教育機構的困難，包括學生的學習內容繁雜，難以聚焦弱點，需高效個人化指導；家長因缺乏透明進度追蹤，憂心子女升學前景；學校及補習社亦難以兼顧個別學生需求。

平台會結合遊戲化任務（Quests）與大型語言模型（如DeepSeek R1），將AI診斷轉化為可執行的學習步驟。學生方面，平台為學生提供「一分鐘診斷」，只要上傳試卷或功課，AI系統就會掃描並標示錯誤，然後自動推送不同練習任務，包括解釋概念及互動測驗，完成後會有即時反饋，並生成溫習筆記。

家長方面，登入家長帳戶後，就可以查看子女的每周報告，並有預測分數，例如「子女英文詞彙量不夠，AI本周分配3項單字卡任務，詞彙豐富度+10%，預測DSE成績提升至Level 4。」學校方面，老師登入後台後，可以查看學生在各項單元的表現，AI亦會推薦需要加強的部分及教案建議。

「Questep.ai」DSE備考平台與思源教育（Star Ace Education）創辦人兼英文補習名師Spencer Lam合作。（受訪者提供）

創科尖子｜名師獨家考試數據庫

「Questep.ai」DSE備考平台與思源教育（Star Ace Education）創辦人兼英文補習名師Spencer Lam合作，提供獨家真實考試數據庫，包括整合逾5,000份DSE各科模擬試題及評分準備的題型數據，訓練AI識別常犯錯誤，例如文法結構、論證邏輯等。Spencer團隊亦參與設計AI評分模型，確保平台建議符合考評局標準，提升預測準確性。

平台預計於2026年第二季開放予公眾下載，現正與Spencer的思源教育補習社進行封閉測試。Johnny及Tommy表示，首年目標希望透過合作補習社推廣，觸及1萬名DSE考生，至於機構用戶，他們希望能拓展至全港30間中學及補習中心，提供訂閱服務。他們更期望兩年內能擴展至IB、A-Level、ACT、IELTS等課程，進軍國際市場。

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