校園直擊｜宣道會陳李詠貞幼稚園教育心理學家駐校　關顧兒童心智打造關愛校園

▲ 宣道會陳李詠貞幼稚園教育心理學家駐校，關顧兒童心智打造關愛校園。

宣道會陳李詠貞紀念幼稚園紮根天水圍超過30年，致力於為幼兒提供全人教育，並積極關顧兒童的心智發展及語言學習需要。學校自2020年起引入教育心理學家駐校服務，為學生提供評估及輔導，並透過家校合作支援兒童的情緒與適應發展。此外，該校於2023年推行雙語課程，聘請英語教師與本地教師共同授課，營造沉浸式雙語學習環境。學校亦重視親子關係，定期舉辦家長活動，促進家校協作，共同培育幼兒健康成長。

陳李詠貞幼稚園｜學生利益為首 推動家教工作

鄭美芳校長從事幼兒教育30年，擁有豐富的學術背景及實踐經驗，包括幼兒教育學士、特殊幼兒學士及教育碩士，並持續進修幼稚園領袖專業培訓及蒙特梭利教學。她以基督教信仰為辦學根基，推動家校合作，確保學生在愛與關懷的環境中成長。學校設有完善的識別及轉介機制，並與社會資源緊密聯繫，為有需要的學生提供支援，特別針對新入學幼兒，透過親子活動及家長講座，協助幼兒適應校園生活。

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陳李詠貞幼稚園｜心理學家駐校 關顧幼童需要

校長致力於關顧兒童的多元需要，為進一步提升學生的情緒健康及學習適應力，學校於2020年獲辦學團體香港九龍塘基督教中華宣道會教育部支持，成為少數設有駐校教育心理學家的幼稚園之一。「其實社區有不少隱藏個案，感恩好多個案都唔嚴重，重點要及早評估，以免錯過訓練的黃金時間」鄭校長說。

校方會按幼童行為，作出初步觀察從而作出轉介，透過專家提供專業評估、個案跟進及介入服務，確保兒童得到適切支援。隨著入學需求增加，學校於2022年增聘第二位心理學家，進一步加強家校合作與專業支援，成為區內具標誌性的關愛校園。

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陳李詠貞幼稚園｜沉浸式雙語課程 提升學生語言能力

學校為提升區內學前教育語言發展，於2023年率先開辦下午班雙語課程，推行雙班主任制，讓本地及英語教師共同授課，營造沉浸式語言學習環境。課程透過遊戲學習、探索與體驗式活動，讓幼兒在日常生活中自然習得英語及普通話。此外，學校亦設有專科普通話課程，以全面提升學生的語言能力。由於課程反應熱烈，學校每年增加英語教師人手，目前已有五名全英語教師駐校。鄭校長很感恩跟各位教職員共同努力下，雙語班學生普遍能夠以簡單英語進行互動，並感受到他們開心的學習氛圍。

陳李詠貞幼稚園｜重視家校合作 共同培育幼兒健康成長

學校高度重視家校合作，每周均舉行家長小組活動，如週五便分上下2場及周日1場，通過多元渠道與家長保持緊密溝通，鼓勵家長積極參與校園生活，攜手培養幼兒自學、負責任的精神。學校並設有家長教師會及家長義工隊，促進家校溝通與合作。家長義工積極參與學校活動，如課堂協助、故事時間及親子參觀，建立緊密的家校夥伴關係。透過家長小組及親職講座，學校與家長攜手推動幼兒的全人發展。學校與家長已建立起相互信任的夥伴關係，共同為培育幼兒健康成長而努力。

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陳李詠貞幼稚園｜大熊貓現真身 玩轉中華文化嘉年華

鄭校長亦關注社區共融，定期舉辦文化活動，讓學生及家長參與。今年學校舉辦「中華文化嘉年華」，以熊貓為主題，設置蹴鞠、漆扇、彩虹字畫、糖畫、茶道及水墨畫體驗等多個攤位，為突出中華文化主題及熊貓熱潮，特別邀請主題式教學設計公司帶同大熊貓首度現身天水圍，眾人更有機會親自餵飼大熊貓食竹葉，還透過工作坊，讓眾人認識國家保育專家如何從熊貓糞便的殘渣中，分辨出熊貓年齡及族群分佈；加上現場逾5米高毛毛充氣熊貓設置在會場中，讓眾人沉浸在整個中華文化氛圍當中。鄭校長感恩現場的義工中不少是幼稚園的畢業生及其家長，當他們知道學校有活動，特地回來協助，證明鄭校長及團隊多年努力得到正面的成果。

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