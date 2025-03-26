  • 23°C
香港時間：2025326日 (三) 08:07

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊｜宣道會陳李詠貞幼稚園教育心理學家駐校　關顧兒童心智打造關愛校園

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎

宣道會陳李詠貞幼稚園教育心理學家駐校，關顧兒童心智打造關愛校園。

宣道會陳李詠貞紀念幼稚園紮根天水圍超過30年，致力於為幼兒提供全人教育，並積極關顧兒童的心智發展及語言學習需要。學校自2020年起引入教育心理學家駐校服務，為學生提供評估及輔導，並透過家校合作支援兒童的情緒與適應發展。此外，該校於2023年推行雙語課程，聘請英語教師與本地教師共同授課，營造沉浸式雙語學習環境。學校亦重視親子關係，定期舉辦家長活動，促進家校協作，共同培育幼兒健康成長。

陳李詠貞幼稚園｜學生利益為首 推動家教工作

鄭美芳校長從事幼兒教育30年，擁有豐富的學術背景及實踐經驗，包括幼兒教育學士、特殊幼兒學士及教育碩士，並持續進修幼稚園領袖專業培訓及蒙特梭利教學。她以基督教信仰為辦學根基，推動家校合作，確保學生在愛與關懷的環境中成長。學校設有完善的識別及轉介機制，並與社會資源緊密聯繫，為有需要的學生提供支援，特別針對新入學幼兒，透過親子活動及家長講座，協助幼兒適應校園生活。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片

陳李詠貞幼稚園｜心理學家駐校 關顧幼童需要

校長致力於關顧兒童的多元需要，為進一步提升學生的情緒健康及學習適應力，學校於2020年獲辦學團體香港九龍塘基督教中華宣道會教育部支持，成為少數設有駐校教育心理學家的幼稚園之一。「其實社區有不少隱藏個案，感恩好多個案都唔嚴重，重點要及早評估，以免錯過訓練的黃金時間」鄭校長說。

校方會按幼童行為，作出初步觀察從而作出轉介，透過專家提供專業評估、個案跟進及介入服務，確保兒童得到適切支援。隨著入學需求增加，學校於2022年增聘第二位心理學家，進一步加強家校合作與專業支援，成為區內具標誌性的關愛校園。

點擊圖片放大
+6
+5

陳李詠貞幼稚園｜沉浸式雙語課程 提升學生語言能力

學校為提升區內學前教育語言發展，於2023年率先開辦下午班雙語課程，推行雙班主任制，讓本地及英語教師共同授課，營造沉浸式語言學習環境。課程透過遊戲學習、探索與體驗式活動，讓幼兒在日常生活中自然習得英語及普通話。此外，學校亦設有專科普通話課程，以全面提升學生的語言能力。由於課程反應熱烈，學校每年增加英語教師人手，目前已有五名全英語教師駐校。鄭校長很感恩跟各位教職員共同努力下，雙語班學生普遍能夠以簡單英語進行互動，並感受到他們開心的學習氛圍。

陳李詠貞幼稚園｜重視家校合作 共同培育幼兒健康成長

學校高度重視家校合作，每周均舉行家長小組活動，如週五便分上下2場及周日1場，通過多元渠道與家長保持緊密溝通，鼓勵家長積極參與校園生活，攜手培養幼兒自學、負責任的精神。學校並設有家長教師會及家長義工隊，促進家校溝通與合作。家長義工積極參與學校活動，如課堂協助、故事時間及親子參觀，建立緊密的家校夥伴關係。透過家長小組及親職講座，學校與家長攜手推動幼兒的全人發展。學校與家長已建立起相互信任的夥伴關係，共同為培育幼兒健康成長而努力。

點擊圖片放大
+5
+4

陳李詠貞幼稚園｜大熊貓現真身 玩轉中華文化嘉年華

鄭校長亦關注社區共融，定期舉辦文化活動，讓學生及家長參與。今年學校舉辦「中華文化嘉年華」，以熊貓為主題，設置蹴鞠、漆扇、彩虹字畫、糖畫、茶道及水墨畫體驗等多個攤位，為突出中華文化主題及熊貓熱潮，特別邀請主題式教學設計公司帶同大熊貓首度現身天水圍，眾人更有機會親自餵飼大熊貓食竹葉，還透過工作坊，讓眾人認識國家保育專家如何從熊貓糞便的殘渣中，分辨出熊貓年齡及族群分佈；加上現場逾5米高毛毛充氣熊貓設置在會場中，讓眾人沉浸在整個中華文化氛圍當中。鄭校長感恩現場的義工中不少是幼稚園的畢業生及其家長，當他們知道學校有活動，特地回來協助，證明鄭校長及團隊多年努力得到正面的成果。

更多相關報道：

校園活動｜過百師生參加港菁創未來結業禮　幼稚園同學獻唱《我們的家》

百年名校｜瑪利諾修院學校賀創校100年　陳宛蔚母女出席校慶：她對學校充滿歸屬感

學校動態｜佛教沈香林紀念中學推行生死教育　透過遊戲讓學生正向思考珍惜生命

學校動態｜維多利亞教育機構辦「成長的色彩」　K11 MUSEA展覽3000份學生作品

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

學校動態｜基督教宣道會沙田幼兒學校夥本地插畫家　繪出沙田景點壁畫即日起展出
08:00 2025/02/12
學校動態｜基督教宣道會沙田幼兒學校夥本地插畫家　繪出沙田景點壁畫即日起展出
小學插班2025｜10+熱門資助直私小學招收2025/26學年插班生　即睇申請方法+學費+截止日期
08:30 2025/03/18
小學插班2025｜10+熱門資助直私小學招收2025/26學年插班生　即睇申請方法+學費+截止日期
學校動態｜佛教沈香林紀念中學推行生死教育　透過遊戲讓學生正向思考珍惜生命
11:51 2025/02/17
學校動態｜佛教沈香林紀念中學推行生死教育　透過遊戲讓學生正向思考珍惜生命
學校動態｜維多利亞教育機構辦「成長的色彩」　K11 MUSEA展覽3000份學生作品
18:46 2025/03/13
學校動態｜維多利亞教育機構辦「成長的色彩」　K11 MUSEA展覽3000份學生作品
百年名校｜瑪利諾修院學校賀創校100年　陳宛蔚母女出席校慶：她對學校充滿歸屬感
14:38 2025/02/17
百年名校｜瑪利諾修院學校賀創校100年　陳宛蔚母女出席校慶：她對學校充滿歸屬感
校園活動｜過百師生參加港菁創未來結業禮　幼稚園同學獻唱《我們的家》
18:52 2025/03/17
校園活動｜過百師生參加港菁創未來結業禮　幼稚園同學獻唱《我們的家》

你可能感興趣

學校動態｜基督教宣道會沙田幼兒學校夥本地插畫家　繪出沙田景點壁畫即日起展出
08:00 2025/02/12
學校動態｜基督教宣道會沙田幼兒學校夥本地插畫家　繪出沙田景點壁畫即日起展出
小學插班2025｜10+熱門資助直私小學招收2025/26學年插班生　即睇申請方法+學費+截止日期
08:30 2025/03/18
小學插班2025｜10+熱門資助直私小學招收2025/26學年插班生　即睇申請方法+學費+截止日期
學校動態｜佛教沈香林紀念中學推行生死教育　透過遊戲讓學生正向思考珍惜生命
11:51 2025/02/17
學校動態｜佛教沈香林紀念中學推行生死教育　透過遊戲讓學生正向思考珍惜生命
校園直擊 幼兒教育 幼稚園 天水圍

最高瀏覽

婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者