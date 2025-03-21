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One Trip約會實況︱人氣KOL卡姐初登電視熒幕與Marco約會　運動女神Keep Fit秘訣大公開

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撰文： 文體藝online

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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人氣KOL「宅男女神」卡姐（Rebecca）任《One Trip約會實況》嘉賓。

【卡姐 / 葉振弘 / 宅男女神 / 健身教練】ViuTV節目《One Trip約會實況》，新一季由P1X3L成員葉振弘（Marco）挑戰，與6位女神親臨約會聖地，展開浪漫之旅。

《One Trip約會實況》在3月18日及3月19日，有YouTube Channel 《熊仔頭FHProductionHK》旗下人氣女藝人「宅男女神」卡姐（Rebecca）登場，飛往巴厘島與Marco約會，引得一眾男士流哂鼻血。

足球女將︱王頌茵擔心因傷落後進度拖累球隊　Kathy仔哽咽：好嬲自己點解咁渣

ViuTV節目《One Trip約會實況》卡姐

運動女神︱卡姐盡騷健美身段

IG坐擁超過22萬Fans、主力拍Youtube的卡姐，一向以天使面孔，魔鬼身材聞名，加上偶爾展示的活力可愛，形成反差萌。今次初登電視大熒幕，節目內有貼身灰色裙及泳裝造型，大騷靚靚身形，肚腩零贅肉，Fit到爆。

卡姐透露，拍攝節目前未有特意減肥，只是保持日常習慣，只吃正餐，不吃零食，盡量少吃甜食，一星期堅持兩日Gym。

但因拍節目前心情頗為緊張，休息不足，擔心上鏡有浮腫，請觀眾多多見諒。相信有了第一次經驗，下次會以更輕鬆自然心態示人。

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運動女神︱健身教練生活自律

卡姐的個人IG常騷泳照，也有大量日常生活照。要Keep得一幅好Body，全靠其自律堅持，經常做Gym。

因為熱愛運動，她於2024年考獲健身教練牌照，亦有參加不同馬拉松及HYROX體能耐力賽NASM-CPT，現時亦正繼續進修健身相關課程，鑽研更多專業知識。

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運動以外另一面，出身傳理系的卡姐，亦有經營個人YouTube頻道《卡姐 becalouest》，由構思想法，拍攝剪接一腳踢。

除分享旅遊美食好介紹，亦談及更多個人想法，拉近與觀眾的距離，期望在更多平台與大家交流。

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