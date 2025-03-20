北上旅遊｜調查：逾8成半受訪者每年最少乘高鐵旅遊1次　

▲ 逾8成半受訪者每年最少乘高鐵旅遊1次

港人北上旅遊成風，而高鐡打通全國旅遊點，更成為不少港人的選擇。永安旅遊於2025年3月7日至13日進行「高鐵假期遊中國」會員問卷調查，共收集4309份有效問卷。當中2804人(65.07%)表示曾乘坐高鐵由香港到中國內地旅遊，而被問及有否興趣乘搭高鐵旅遊，當中近九成人表示有興趣。



受訪者當中，有三成半人表示未曾乘坐高鐵往內地旅遊，而被問及有否興趣乘搭高鐵，當中超過九成人表示有興趣。則意味著，堅決不會選乘高鐵旅遊的人士，只有不足一成。



而較多人會考慮以高鐵出發到的地區，亦同樣以自由行較方便的大灣區地區、珠三角口岸一帶較受歡迎(63%)，其次則分別為粵東(潮汕地區) (36.69%)、廣西(桂林一帶) (26.38%)及貴州、湖南(長沙、張家界一帶) (24.35%)(附3)。調查亦顯示，客人對長途高鐵仍有一定抗拒，當中近7成人表示，乘坐高鐵的時數最長能接受為6小時以下，車票價格最高接受為800元以下。

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永安旅遊：去年中國團業績較2019年上升逾六成

永安旅遊表示，在高鐵帶動下，永安旅遊中國團去年營運業績較2019年上升超過六成。高鐵車票的銷售業績對比去年同期亦增長約兩成，當中較受歡迎的目的地都集中於大灣區，分別為福田、廣州南、深圳北、廣州東、汕尾、汕頭、潮汕、東莞，佔了車票業務超過八成．預計強勁勢頭會持續向上，預計全年的高鐵出行人數會上升三成。

受高鐵市場帶動，永安旅遊第一季中國線出行人次增長近三成，當中出行人次最多的線路分別為桂林、張家界、九寨溝。看準高鐵市場的龐大潛力。該公司於半年前申請，承包復活節兩輛高鐵專列，分別前往桂林以及張家界。

6月底承包潮州高鐵專列

更計劃在6月底，承包潮州高鐵專列，率逾500多人一同7.1 假期遊潮州。永安旅遊董事長梁港蘭女士指，有信心該公司於2025年高鐵旅行團出行人數，會較去年上升三成。