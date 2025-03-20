港珠澳大橋｜李家超：去年客流車流增逾七成　進一步推進粵港「硬聯通」

▲ 行政長官李家超在廣東省2025年春茗（香港）致辭。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日表示，香港與廣東同根同源，一起攜手推進大灣區發展，開創新格局，不斷豐富「一國兩制」的生動實踐。去年港珠澳大橋的客流和車流，分別超過2700萬人次和555萬輛次，按年分別增長超過70%，創下歷史新高，進一步推進粵港「硬聯通」。

李家超在廣東省2025年春茗(香港)致詞時稱，粵港的「軟聯通」更深化提升，便民利企措施相繼落地。例如在大灣區內地城市已經設有9個服務點可以使用香港「長者醫療券」，服務點的網絡更將持續擴展。大灣區跨境直通救護車「點對點」運送病人，已在今年初實現。香港與廣東成功建立了首批工程專業人才的職稱評價機制，促進兩地專業資格領域規則銜接。

李家超續指出，廣東省先進製造業實力雄厚、滙聚創新要素，而香港集聚海內外人才、科研能力世界前列，將發揮深港河套、廣州南沙、深圳前海等重大合作平台的無限機遇，與廣東優勢互補，加快發展國際創新科技中心，共同發展新質生產力。

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