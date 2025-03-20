傳媒操守︱報業評議會上年度接240宗投訴按年增逾兩倍　九成涉失實

▲ 香港報業評議會召開會員大會，改選新一屆執行委員會，委 員一致通過彭韻僖律師（前排左三）連任主席。（報評會供圖）

香港報業評議會上年度接獲240宗投訴，較前一年度的77宗，大增逾兩倍，有217宗涉及失實，佔整體投訴九成，7宗涉及私隱， 有6宗涉及誤導/偏頗，2 宗涉及淫褺不雅或血腥暴力，餘下8宗為其他投訴。

評議會指，跟進投訴後，大部分已獲媒體更正報道。

會員關注近年自殺新聞報道泛濫

香港報業評議會今日（ 20 日）召開會員大會，會員關注近年自殺新聞報道泛濫，特別是學童自殺事件，網媒為吸引點擊率，大肆報道，對社會產生不良影響。香港報業評議會主席彭韻僖呼籲，各大新聞媒體，謹守香港報業評議會為自殺新聞制定的《處理自殺新聞守則》建議。

彭韻僖指出，社交媒體及 KOL 大行其道，不少市民尤其是青少年，並非透過專業新聞網站獲得新聞資訊，隨著AI的普及，混雜真假資訊的訊息、影片等，無處不在，易令市民大眾誤信而被騙，招致不同程度的損失，教育學生、市民學懂如何明辨真偽資訊，非常重要。

香港報業評議會今日改選新一屆執行委員會，委員一致通過彭韻僖連任主席，副主席為黃英豪律師及曹虹。

新一屆執行委員會名單：

主席： 彭韻僖 副主席︰ 黃英豪 曹虹 非業界執行委員： 李文 陳景祥 王桂壎 蔡志森 李祖澤 梁兆棠 蘇鑰機 張志儉 楊金權 黃俊東 李家文 陳旭權 何家達 馮仲良 業界執行委員： 趙應春 盧永雄 蕭世和 黃綺湘 陳錦強 羅學舜 黃慧日

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】