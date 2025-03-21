公營醫療收費檢討︱甲狀腺癌照顧者現身說法訴藥費昂貴 盼各界支持

▲ 公院腫瘤科醫生表示，希望可以透過收費調整加快癌症藥物資助審批步伐。

醫管局月底將公布公營醫療收費調整，當局多次強調希望透過資源分配，令重病病人受惠，避免因病致貧。

當局展開密集式宣傳，最新邀請到甲狀腺癌的照顧者受訪。阿May母親，於2019年確診患甲狀腺癌，並已擴散至淋巴，後來更轉移至肺癌。直至確診新冠肺炎後有嚴重咳嗽，後來發現癌症再惡化。

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醫生建議媽媽需服食標靶藥，每月至少2萬元藥費，整個療程總共需30-40萬藥費。直至獲批關愛基金資助，經濟狀況才好轉。她表示，每次覆診均好擔心媽媽病情變得嚴重。

癌症的藥費好昂貴，真喺負擔唔起，希望各界都幫忙。

屯門醫院臨床腫瘤科醫生佃穎思表示，阿May母親入了醫管局藥物名冊，自費項目收費大概每月7萬元，最後付了8小時月藥費後，成功獲關愛全資資助。

她指，目前有約5%病人需要服用，病人不時會於標準藥物、以及自費藥物間不時掙扎，的而且確有部分病人因經濟放棄一些治療方法。

她指，希望收費調整可協助加快藥物資助審批，審批門檻可以加闊及降低，而藥廠售賣藥物時具社會責任，「真心希望醫療收費改革及調整，病人唔使就住就住，希望可以同病人傾返病情。」

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