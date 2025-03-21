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金秀賢金賽綸︱金賽綸母親寫親筆信悲痛發聲　女兒生前曾稱：來生我當你媽媽

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撰文： 文體藝online

發布時間： 20 分鐘前

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金賽綸母親寫親筆信悲痛發文。

【金秀賢  / 金賽綸 / 金賽綸媽媽】金秀賢與金賽綸「雙金戀」爭議一直持續，金秀賢公司GoldMedalist在昨日（3月20日）更反擊告金賽綸家屬、《橫豎研究所》所擅自公開金秀賢與金賽綸交往期間拍攝的私密照片，違反《關於性暴力犯罪處罰等的特例法》。

《橫豎研究所》主播金世義於在昨晚透過直播回應，稱：「他怒嗆金秀賢：「我是公開你肛門了嗎？你不穿短褲、不穿泳褲的嗎？你覺得你大腿丟臉？我對我的大腿可是很驕傲的！」表明不怕GoldMedalist控告，繼續開戰。

同時，《橫豎研究所》金賽綸生前寫給媽媽的生日賀卡，內容暖心表示：「給媽媽，媽媽，謝謝你一直以來的照顧，我愛你。謝謝你讓我來到這個世界，也謝謝你成為我的媽媽。如果有來生，我想當你的媽媽，讓你接受滿滿的愛。 大女兒」，對媽媽的感謝和愛意溢於言表。

金秀賢反擊｜Gold Medalist起訴金賽綸家屬及橫豎研究所　直斥沒必要公開私人照羞辱當事人

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金秀賢金賽綸︱ 決心為愛女討回公道

另外，金賽綸媽媽透過《橫豎研究所》公開3頁手寫親筆信及金賽綸生前的畫作，在信中寫下對金賽綸的無限思念，並懷念起過去的日常。

她回想女兒總是喊她：「媽媽...媽媽」，然而愛女卻永遠不會回來。金賽綸媽媽坦言自從女兒離開後，仍自責未能好好守護女兒，也無法接受女兒就此與世界告別的事實。

金賽綸媽媽在信中並提及，原來是不想公開金賽綸的這些過去的，但因為眾人對女兒的誤解實在是太多了，且鋪天蓋地的惡意指控都將矛頭伸向女兒，讓她不得不站出來為金賽綸討回公道。

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金賽綸媽媽手寫信全文：

親愛的女兒 賽綸啊
妳現在在溫暖的地方嗎？身體還好嗎？
我今天也是，毫無預警的頭好痛、胸口好悶。
大家說冬天快過了，溫暖的春天要來了……
但我心裡怎麼都暖不起來。
妳穿過的衣服，妳用過的日記，我什麼都捨不得丟，還留著。
妳穿過的外套還有妳的味道，我到現在都還捨不得洗，就這樣抱著睡……
妳說妳要走，說你要走，結果就這樣丟下身體走了，
妳現在覺得輕鬆了嗎？
如果妳真的走了，一定會來很多朋友、會很擁擠，真的來了好多，妳有看到嗎？妳就像個小孩子……
媽媽真的很希望妳能好好地活下來，妳是我的最大支柱。認識妳的人，知道妳原本樣子的人，知道你這樣努力撐著活下來了，妳有看到那些來看妳的人嗎？錢算什麼？我應該多陪在妳身邊……結果工作到最後，連最後那一刻都不能守在妳身邊……妳很害怕對吧？
時間過後才知道，這些事全都變成遺憾……只要妳在我身邊哀嚎著，我不管怎樣都會接住……
一直受折磨，那乾脆就活成那些記者筆下的金賽綸好了……
真的，如果妳變成那種人，說要離開這個世界……我沒辦法接受妳那個樣子。
妳不是說要活下去，無論如何都會撐下去，還這樣跟我約定過……
媽媽，今天要不要去漢江公園走走？
媽媽，今天要不要去打羽毛球？
媽媽，那我們今天也去做志工？
媽媽，妳說的那些畫，今天晚上我畫好了。
媽媽，我想喝小黃瓜湯，媽媽，做多一點辣炒魚乾給我吃。
媽媽，把電視打開，媽媽，開個燈，媽媽，洗衣服吧……
媽媽，安靜下來了好可怕……媽媽……媽媽……
到現在，我還聽得到妳唸唸有詞的聲音，好像妳就在我旁邊……輕輕的……輕輕地……但不要給別人添麻煩，不要惹事，晚上不要亂跑，不要喝酒……我一直以為妳那麼努力的活著，是為了撐下去，才會對妳說「撐住，不要倒下來」這種話……
我怎麼會不斷對妳講這些話……對不起，女兒……我沒能好好守護妳……
我以為守護妳是我唯一能做的事……如果那些守護讓妳有壓力、痛苦……真的對不起……從今以後我要怎麼辦……該怎麼辦……
我怎麼可能就這樣把妳送走……
但他們要妳對那些謊言編造的事道歉，還說這樣的事以後不要再發生……我只是想讓妳回來，再一次確認妳原本的樣子，只是想說妳是清白的……這樣而已。
妳很痛苦吧？真的很痛苦對吧……妳心裡到底多痛……
3年來，我的心被揉碎了多少次……就算我對妳再怎麼好，那段時間也只是短短一段……
妳別擔心，就算全世界的人都不知道，但媽媽知道。
我們知道，妳的朋友知道，還有認識賽綸的那些人都知道，我也沒事。
妳不是說過，「媽媽妳別擔心，就算全世界都不知道，我知道就好。」妳是不是常常想起這句話？
對不起，女兒……現在媽媽會讓妳好好安息……

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