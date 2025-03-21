超市優惠｜AEON一連4天「感謝日」全線95折 12蚊店買滿$50減$10會員再享折上折

▲ AEON一連4天「感謝日」全線95折，12蚊店買滿$50減$10。

【AEON/Living Plaza/Daiso Japan/折扣優惠/AEON信用卡】即日起至3月23日（周日），AEON「感謝日」大減價！全線AEON超市分店會員購買食品、生果、飲品及家品、玩具等即可享照價95折優惠，於12蚊店Living Plaza及Daiso Japan購物滿$50，即減$10，會員再可享折上折95折！

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超市優惠｜AEON超市貨品/個人護理/家品/服飾 95折

AEON超市由即日起至3月23日推出「感謝日」大減價優惠，期間憑會員卡或指定AEON信用卡，並以指定方式付款購物，即可享照價95折優惠，網購同樣可享優惠。

折扣優惠涵蓋超市急凍食品、糧油、零食、飲品等，個人護理用品、服裝、文具、玩具、運動用品、行李箱、廚房用具、家品，以及電器，其中Pampers舒適拉拉褲買一送一，80張包的嬰兒濕紙巾$16.9有兩件；26cm的輕量紅色易潔煎pan更只需$69.9；回南天必需品吸濕包也有優惠，不妨趁減價入貨。

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超市優惠｜Living Plaza及Daiso Japan 滿$50減$10

AEON旗下$12店Living Plaza及Daiso Japan同樣推出優惠，購物滿$50即減$10，會員更可再享AEON感謝日額外95折，折上折超抵買！周末去買每件只需$10的精選兒童雨衣，雨季返學不怕淋濕；反季買衫有著數，冬日服飾半價！；另外，指定商品也有半價優惠，精選食品則買一送一，優惠期至3月31日。

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超市優惠｜申請/續會/升級 會員尊享$20電子優惠券

此外，推廣期間於AEON、AEON STYLE及AEON Supermarket申請/續會/升級成為AEON Member Card或AEON Style Card會員，即可獲$20電子優惠券一張。

超市優惠｜AEON感謝日優惠

推廣日期：即日起至3月23日

推廣地點：全線AEON、Living Plaza、Daiso Japan，分店地址按此

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱宣傳海報或向店舖職員查詢。

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