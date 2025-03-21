金秀賢金賽綸｜金賽綸媽媽瘦至皮包骨站不穩　公開親筆信淚崩：「沒能多陪妳」

【金賽綸／金秀賢／南韓藝人／離世】南韓女星金賽綸驟逝風波持續延燒，金秀賢所屬公司Goldmedalist強硬反擊，對《橫豎研究所》及金賽綸家屬提告，指控其散布不實謠言及外流私密照，金賽綸母親被曝因悲痛暴瘦至「無法站立」，寫給女兒的親筆信全文曝光。

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金秀賢金賽綸｜金秀賢公司公關作出提告：行為已經犯罪

綜合韓媒及《鏡新聞》報道，南韓女星金賽綸2月不幸輕生，生前與男星金秀賢交往的爭議仍持續不斷，金秀賢公司Goldmedalist 20日反擊指控Youtube頻道《橫豎研究所》，散布虛假謠言，指其擅自外金秀賢與成年金賽綸交往時的含身體部位的私密照，違反《性暴力犯罪處罰特例法》，強調：「照片無公開必要且侵犯羞恥心，已構成犯罪。」

此外，公司表示諒解金賽綸走得突然，因此對金賽綸家屬暫緩提告，但警告若持續散布謠言將採法律手段。

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金秀賢金賽綸｜金賽綸母暴瘦公開親筆信 生前信件曝光「來生換我當媽媽」

《橫豎研究所》於本月20日於YouTube直播中透露指，金賽綸母親因女兒離世身心崩潰，現已「瘦至皮包骨、無法站立行走」，原本預計今天和金賽綸家屬一起召開記者會，但因為看到金秀賢最新聲明後氣得連站都站不穩，因此需要取消記者會，同時亦於直播中公開金賽綸生前寫給母親的信件，內容提及：「謝謝妳讓我來到這世界，如果有來生，我想當妳的媽媽，讓妳接受滿滿的愛。」署名「大女兒」並手繪愛心。

金母回信則以「給前往天國的賽綸」為題，字句充滿自責：「沒能多陪妳……」

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金賽綸媽媽公開親筆信（點擊圖片閱讀詳情）：

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金秀賢金賽綸｜金賽綸早前被爆已婚墮胎 《橫豎研究所》回應：根本不知道

YouTuber李鎮浩周三（19日）曝光6分鐘通話錄音，指控金賽綸曾與紐約企業工作的素人男友秘婚、墮胎，稱男方以威脅迫使她結婚。

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金賽綸家人於昨日（20日）出面表示，從來沒有聽說過她結婚的消息，認為這種說法相當荒謬，而《橫豎研究所》主要記者金世毅日前就相關輿論作出回應強調自己上傳影片後曾親自會面金賽綸所有家屬：

家屬明確地表示沒有隱瞞任何事情。家屬說根本不知道這件事，更稱無法置信（李鎮浩）怎麼能講出這種主張。

資料來源：《가로세로연구소》、《鏡新聞》、Instagrma@ron_sae

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