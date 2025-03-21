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講呢啲｜劉江上節目爆黃翠如已生B榮升人母　李珊珊嚇窒：你爆了出來！

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【黃翠如懷孕/蕭正楠/懷孕】近日資深藝人劉江在李珊珊的YouTube節目《珊珊大爆發》中意外爆料，透露黃翠如已經秘密生B，榮升人母！節目播出後，立即引起網民熱議，紛紛送上祝福。

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黃翠如榮升人母｜劉江口快洩密 李珊珊嚇窒：你爆了出來！

節目中，劉江與李珊珊原本談論跑步話題，劉江提到自己參與的跑步團成員包括苗僑偉、戚美珍、黃日華等人，還有黃翠如與蕭正楠。李珊珊隨即問道：「翠如不是大肚嗎？」沒想到劉江竟口快地回應：「生咗啦，尋日定前日。」

此言一出，李珊珊當場驚窒，直言：「你爆了出來！」劉江則笑著解釋：「大家都知……恭喜她，我沒有講男定女，不能講啦。」李珊珊隨即打圓場說：「唔緊要劉老師，無心，是開心事，值得分享。」

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黃翠如榮升人母｜蕭正楠IG帖文流露父愛 黃翠如大讚老公

早前，蕭正楠在IG發文，流露對太太愛意，他寫道：「蕭太太最近每天都說，很不捨小肚子，看見她隨時隨地瘋狂吃東西，說是為了填飽小肚子，又看見她不停拿着手機拍攝愛動的肚皮，和每天晚上自言自語，猜她是想教導出乖巧的小肚子，希望小肚子，這段時光有快樂地過日子。」字裡行間充滿愛，及對即將到來小新生命的期待，寵妻狂魔實至名歸。

黃翠如亦在社交媒體上發文，大讚老公蕭正楠：「最近的日子，感謝這位傻傻的。他忙著裝裝砌砌，我忙著增重和享受。日子好像過得很快，也好像停頓了下來。感恩每一刻。」兩人甜蜜互動讓粉絲們感受到滿滿的幸福。

黃翠如榮升人母｜網民熱議 期待夫婦公布喜訊

雖然劉江的爆料讓黃翠如生B的消息曝光，但蕭正楠與黃翠如至今仍未正式對外公布喜訊，似乎希望保持低調，專心照顧新生寶寶。網民紛紛在社交媒體上留言，祝福二人榮升父母，並期待他們早日分享BB的喜訊。

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