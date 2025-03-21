Cookies合體｜2位餅碎退團後進修做學覇　其中1人擁雙碩士再讀博士成家庭治療師

▲ Cookies 9位成員各有發展，其中兩位退隊後更進修成為學霸！

【女團/Cookies/餅碎】鄧麗欣演唱會將女團Cookies相隔20年後再度合體，並大唱成名曲《心急人上》，掀起8、90後的回憶殺，連日來話題依舊不斷，大家都紛紛開始「尋人」，想了解9位「餅碎」的近況，當中有2位成員退隊後努力讀書成碩士和博士生，學業有成做學霸！

▲ 9人女團Cookies於2002年出道（網上圖片）

Cookies成員近況｜20年後女團Cookies再合體

由鄧麗欣（Stephy）、傅穎（Theresa）、楊愛瑾（Miki）、吳雨霏（Kary）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）及蒲茜兒（Serena）組成的9人女團Cookies於2002年出道，但隨後組合規模縮小至4人組合，成員只剩下Stephy、Theresa、Miki和Kary，坊間稱為Mini Cookies或四餅，其餘被退出的被稱為餅碎。

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各成員在2005年各散東西，豈料時隔20年後，Cookies竟在Stephy演唱會上合體，雖然當晚獨欠Theresa和Serena，但已足夠令粉絲回味無窮，並帶起了「尋人潮」，好奇已退出娛樂圈的前成員近況如何，其中有2位原來已經由當年的小女孩蛻變成學霸了！

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Cookies學霸成員｜Gloria赴英國讀碩士做審計員

現年40歲的Gloria退出Cookies後，一度參演TVB劇集《青出於藍》，其後淡出幕前繼續學業，在英國修畢金融和會計課程，並於曼徹斯特商學院(Manchester Business School) 修畢碩士學位，曾於香港四大會計師樓之一德勤 (Deloitte) 任職高級審計員。

至2021年5月，Gloria宣布結婚做人妻，當時她與男友在半島酒店舉行婚宴，也有邀請昔日隊員出席，事後Angela還於社交平台上載多張合照，Kary、Miki也有在場，這也是Kary和Miki傳出不和反目後，首度公開同場。翻查Gloria社交平台，雖然她已退出娛樂圈多年，但其實仍跟不少圈中人保持聯絡，除了現身Stephy於2023年11月在會展舉行的演唱會外，她跟前歌手趙頌茹也不時有聚會。

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女團學霸成員｜Helena擁雙碩士再讀博士

41歲的Helena就相對低調，幾乎絕跡於社交平台，Cookies成員私下聚會亦鮮有見她露面，原來她退出Cookies之後，變得情緒低落，有輕微抑鬱症狀，最後利用畫畫、手工藝等方式抒發情緒，走出抑鬱陰霾，並前往美國修讀藝術治療碩士。

於短短8年間，Helena讀了兩個碩士學位，現已持牌成為婚姻家庭治療師及藝術治療師。2015年她曾回港參加國際表達藝術治療協會國際會議，受訪時表示，自己當時仍在加州修讀博士學位，並計劃修讀博士學位後回港發展，幫助有需要的精神病患者，她認為雖然在美國的薪酬及機會較多，但自己始終是香港人，香港是她成長的地方，希望日後能回流回饋社會。

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不過翻查Helena最新的社交平台帖文，她現時似仍定居於加州洛杉磯，1月的時候她上載當地照片，留言為受洛杉磯山火影響的人們禱告，並謂：「請不要猶豫地伸出援手。我想在這艱難的時期成為你的資源。」

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