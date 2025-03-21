低空經濟｜「監管沙盒」試點項目遍布本港　陳美寶：將覓適合起降點配送物資

▲ 運輸及物流局局長陳美寶表示，當局會尋找適合起降點配送物資，期望未來可為離島和偏遠地區居民提供服務。（梁偉榮攝）

政府昨日（20日）公布低空經濟「監管沙盒」首批試點項目名單，38個試點項目獲批。運輸及物流局局長陳美寶今早在電台節目表示，除了試驗安全配套，亦要考慮起落點等設施、數據監察、無人機定位等，試飛位置包括由科學園跨越城門河到對岸，以及由數碼港到南丫島和長洲等，當局會尋找適合起降點配送物資，期望未來可為離島和偏遠地區居民提供服務。

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陳美寶指，本港人口密集且高樓大廈較多，是發展低空經濟的限制亦是優勢，可測試不同場景，相信配合香港的科研實力，長遠可為國際低空經濟設立標準。又指，日後有需要就發展低空經濟，修改《小型無人機令》。目前法例容許無人機重25公斤，正積極檢討及修改，如用於救援便需要容納擔架床，亦要上調無人機的負重上限，預計會放寬至150公斤。

今次獲批「監管沙盒」試點項目的送貨平台Lalamove，企業事務總監李志鵬表示，項目的無人機負重會定為9公斤，可用於一般貨物運送，將會測試配送藥品、保健品或其他緊急物品到離島。

他指，留意到離島對配送物件有一定需求，但時間和成本花費較多，相信結合公司車隊及無人機服務，可提升效率。

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