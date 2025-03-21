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小一統一派位｜最新《小一入學報告書》出爐！　 5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

最新《小一入學報告書》出爐，5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%。

【小一統一派位/首三志願/官津小學/資助小學】不少家長為讓子女能升讀心儀學校，均會孟母三遷搬到更好的校網。教育局公布最新《2024年度小一入學報告書》，羅列2024/25年度小一入學資訊、自行分配學位、統一派位等實際數字。其中在全港36個校網中，在統一派位獲派首三志願成功率達8成的校網有5個，包括九龍城區、北區、屯門等。

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教育局最新的《小一入學報告書》中披露，2024/25年度共有39,784名學童，參加小一入學統籌辦法而獲分配學位，當中20,580名學童（51.7%）獲自行分配學位，其餘19,204名學童（48.3%）則透過統一派位獲得學位。

在經統一派位獲得學位的學童中，獲派首三志願的有16,083人，滿意率約為83.7%，較2023年的82%上升。若計及自行分配學位階段，整體滿意率達92.2%，兩者均為回歸以來新高。

小一統一派位｜成功率最高校網

《報告書》重點提及，在本港36個校網中，有5個校網首三志願成功率達8成以上，九龍區的分別有九龍城區41校網，成功率達83.7%，以及紅磡、黃埔的35校網，同樣有82.1%。

其餘3個成功率最高校網落於新界區，包括全港最高成功率的上水區80校網，有85.9%；坪洲、愉景灣的99校網，以及屯門71校網，分別有82.8%及81.1%。5大校網的成功率同樣有持續上升的趨勢，較2023年的比率為高。

小一統一派位｜競爭最激烈校網

反觀在眾多校網中，不計南丫島96校網、沙頭角83校網，只有4個及12個學生參與統一派位，就以何文田及啟德等區的34校網競爭最為激烈，獲派首三志願的比率僅60.6%，較2023年的64.2%，大跌3.6個百分點；而深水埗區40校網、元朗74校網、荃灣62校網的成功率，亦只有61.2%、61.4%及66.6%。

小一統一派位｜港島區獲派首3志願比率

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港島區獲派首3志願比率
校網參與統一派位人數獲派網內首3志願人數成功率
1448738478.8%
1151840177.4%
1827320976.6%
1650838876.3%
1253838671.7%

延伸閱讀：2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單【港島區】

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小一統一派位︱九龍區獲派首3志願比率

九龍區獲派首3志願比率
校網參與統一派位人數獲派網內首3志願人數成功率
4152443983.7%
3530224882.1%
4638329877.8%
3240831376.7%
4327421076.6%
3141531676.1%
4549537174.9%
48107376971.7%
40128478661.2%
3487553160.6%

延伸閱讀：2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單【九龍區】

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小一統一派位︱新界及離島區獲派首3志願比率

新界及離島區獲派首3志願比率
校網參與統一派位人數獲派網內首3志願人數成功率
8039834285.9%
99352982.8%
7157746881.1%
6642633678.8%
8837028978.1%
7286367277.8%
8489069177.6%
6428121275.4%
7338328975.4%
9837728475.3%
8952338773.9%
6548035273.3%
97211571.4%
95104174171.1%
8160442670.5%
7086660069.2%
9197466067.7%
6285757166.6%
8312866.6%
7466941161.4%
964250%

延伸閱讀：2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單【新界區】

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