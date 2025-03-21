小一統一派位｜最新《小一入學報告書》出爐！ 5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%
撰文： 李盛芝
發布時間： 53 分鐘前
最後更新： 38 分鐘前
【小一統一派位/首三志願/官津小學/資助小學】不少家長為讓子女能升讀心儀學校，均會孟母三遷搬到更好的校網。教育局公布最新《2024年度小一入學報告書》，羅列2024/25年度小一入學資訊、自行分配學位、統一派位等實際數字。其中在全港36個校網中，在統一派位獲派首三志願成功率達8成的校網有5個，包括九龍城區、北區、屯門等。
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教育局最新的《小一入學報告書》中披露，2024/25年度共有39,784名學童，參加小一入學統籌辦法而獲分配學位，當中20,580名學童（51.7%）獲自行分配學位，其餘19,204名學童（48.3%）則透過統一派位獲得學位。
在經統一派位獲得學位的學童中，獲派首三志願的有16,083人，滿意率約為83.7%，較2023年的82%上升。若計及自行分配學位階段，整體滿意率達92.2%，兩者均為回歸以來新高。
小一統一派位｜成功率最高校網
《報告書》重點提及，在本港36個校網中，有5個校網首三志願成功率達8成以上，九龍區的分別有九龍城區41校網，成功率達83.7%，以及紅磡、黃埔的35校網，同樣有82.1%。
其餘3個成功率最高校網落於新界區，包括全港最高成功率的上水區80校網，有85.9%；坪洲、愉景灣的99校網，以及屯門71校網，分別有82.8%及81.1%。5大校網的成功率同樣有持續上升的趨勢，較2023年的比率為高。
小一統一派位｜競爭最激烈校網
反觀在眾多校網中，不計南丫島96校網、沙頭角83校網，只有4個及12個學生參與統一派位，就以何文田及啟德等區的34校網競爭最為激烈，獲派首三志願的比率僅60.6%，較2023年的64.2%，大跌3.6個百分點；而深水埗區40校網、元朗74校網、荃灣62校網的成功率，亦只有61.2%、61.4%及66.6%。
小一統一派位｜港島區獲派首3志願比率
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|港島區獲派首3志願比率
|校網
|參與統一派位人數
|獲派網內首3志願人數
|成功率
|14
|487
|384
|78.8%
|11
|518
|401
|77.4%
|18
|273
|209
|76.6%
|16
|508
|388
|76.3%
|12
|538
|386
|71.7%
延伸閱讀：2025小一統一派位選校指南 全港417間小班教學學校名單【港島區】
小一統一派位︱九龍區獲派首3志願比率
|九龍區獲派首3志願比率
|校網
|參與統一派位人數
|獲派網內首3志願人數
|成功率
|41
|524
|439
|83.7%
|35
|302
|248
|82.1%
|46
|383
|298
|77.8%
|32
|408
|313
|76.7%
|43
|274
|210
|76.6%
|31
|415
|316
|76.1%
|45
|495
|371
|74.9%
|48
|1073
|769
|71.7%
|40
|1284
|786
|61.2%
|34
|875
|531
|60.6%
延伸閱讀：2025小一統一派位選校指南 全港417間小班教學學校名單【九龍區】
小一統一派位︱新界及離島區獲派首3志願比率
|新界及離島區獲派首3志願比率
|校網
|參與統一派位人數
|獲派網內首3志願人數
|成功率
|80
|398
|342
|85.9%
|99
|35
|29
|82.8%
|71
|577
|468
|81.1%
|66
|426
|336
|78.8%
|88
|370
|289
|78.1%
|72
|863
|672
|77.8%
|84
|890
|691
|77.6%
|64
|281
|212
|75.4%
|73
|383
|289
|75.4%
|98
|377
|284
|75.3%
|89
|523
|387
|73.9%
|65
|480
|352
|73.3%
|97
|21
|15
|71.4%
|95
|1041
|741
|71.1%
|81
|604
|426
|70.5%
|70
|866
|600
|69.2%
|91
|974
|660
|67.7%
|62
|857
|571
|66.6%
|83
|12
|8
|66.6%
|74
|669
|411
|61.4%
|96
|4
|2
|50%
延伸閱讀：2025小一統一派位選校指南 全港417間小班教學學校名單【新界區】
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