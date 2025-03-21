小一統一派位｜最新《小一入學報告書》出爐！　 5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%

▲ 最新《小一入學報告書》出爐，5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%。

【小一統一派位/首三志願/官津小學/資助小學】不少家長為讓子女能升讀心儀學校，均會孟母三遷搬到更好的校網。教育局公布最新《2024年度小一入學報告書》，羅列2024/25年度小一入學資訊、自行分配學位、統一派位等實際數字。其中在全港36個校網中，在統一派位獲派首三志願成功率達8成的校網有5個，包括九龍城區、北區、屯門等。

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教育局最新的《小一入學報告書》中披露，2024/25年度共有39,784名學童，參加小一入學統籌辦法而獲分配學位，當中20,580名學童（51.7%）獲自行分配學位，其餘19,204名學童（48.3%）則透過統一派位獲得學位。

在經統一派位獲得學位的學童中，獲派首三志願的有16,083人，滿意率約為83.7%，較2023年的82%上升。若計及自行分配學位階段，整體滿意率達92.2%，兩者均為回歸以來新高。

小一統一派位｜成功率最高校網

《報告書》重點提及，在本港36個校網中，有5個校網首三志願成功率達8成以上，九龍區的分別有九龍城區41校網，成功率達83.7%，以及紅磡、黃埔的35校網，同樣有82.1%。

其餘3個成功率最高校網落於新界區，包括全港最高成功率的上水區80校網，有85.9%；坪洲、愉景灣的99校網，以及屯門71校網，分別有82.8%及81.1%。5大校網的成功率同樣有持續上升的趨勢，較2023年的比率為高。

小一統一派位｜競爭最激烈校網

反觀在眾多校網中，不計南丫島96校網、沙頭角83校網，只有4個及12個學生參與統一派位，就以何文田及啟德等區的34校網競爭最為激烈，獲派首三志願的比率僅60.6%，較2023年的64.2%，大跌3.6個百分點；而深水埗區40校網、元朗74校網、荃灣62校網的成功率，亦只有61.2%、61.4%及66.6%。

小一統一派位｜港島區獲派首3志願比率

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港島區獲派首3志願比率 校網 參與統一派位人數 獲派網內首3志願人數 成功率 14 487 384 78.8% 11 518 401 77.4% 18 273 209 76.6% 16 508 388 76.3% 12 538 386 71.7%

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小一統一派位︱九龍區獲派首3志願比率

九龍區獲派首3志願比率 校網 參與統一派位人數 獲派網內首3志願人數 成功率 41 524 439 83.7% 35 302 248 82.1% 46 383 298 77.8% 32 408 313 76.7% 43 274 210 76.6% 31 415 316 76.1% 45 495 371 74.9% 48 1073 769 71.7% 40 1284 786 61.2% 34 875 531 60.6%

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小一統一派位︱新界及離島區獲派首3志願比率

新界及離島區獲派首3志願比率 校網 參與統一派位人數 獲派網內首3志願人數 成功率 80 398 342 85.9% 99 35 29 82.8% 71 577 468 81.1% 66 426 336 78.8% 88 370 289 78.1% 72 863 672 77.8% 84 890 691 77.6% 64 281 212 75.4% 73 383 289 75.4% 98 377 284 75.3% 89 523 387 73.9% 65 480 352 73.3% 97 21 15 71.4% 95 1041 741 71.1% 81 604 426 70.5% 70 866 600 69.2% 91 974 660 67.7% 62 857 571 66.6% 83 12 8 66.6% 74 669 411 61.4% 96 4 2 50%

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