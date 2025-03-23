好人好事｜港媽跌手機1年內含女兒珍貴相片　好心人遭裁員清櫃桶發現歸還

▲ 港媽跌手機1年內含女兒珍貴相片，好心人遭裁員清櫃桶發現歸還。

隨著科技的發展，大家的生活似乎愈來愈依賴手機；如若在外不慎遺落，相信一定會心急如焚，更別提手機內如有重要或珍貴的數據或影像資料。

近日，有港媽在Threads發帖，指有幸找回1年前不慎遺失的手機，事緣公司大裁員時，有被裁的好心人在幫忙清理櫃桶時發現手機，遂嘗試聯繫失主歸還。因手機內存有愛女出生時的珍貴圖片，這令她十分感動，祝福對方「好人有好報」！

盡責港鐵職員｜女生港鐵遇陌生男騷擾 盡責女職員出手相助解圍

好人好事｜被裁員好心人清櫃桶發現手機並歸還

樓主稱，1年前她搭的士不慎遺落手機，她發現時欲尋回，惟「見住條友熄咗我部機」；而近日，對方公司大裁員，同樣被裁員的好心同事幫手清理櫃桶時，發現了這部手機，「應該係之前啲同事收起咗」。

▲ 港媽丟失1年手機失而復得。（取自Thrads）

好心人見到手機內有樓主留下的短訊，遂立即聯繫她丈夫，雙方能夠約定好時間地址歸還手機，樓主還準備了1個寫明「薄酬」的利是答謝，但好心人並未收下，更表示「知道唔見電話好難搵得返，知道我想要返啲BB出世冇back up嘅相」。

交談中，樓主得知好心人的孩子將在7月出世，但他找到公司裁員，遂真誠祝愿他：「祝福佢BB身體健康，同埋可以快啲搵到新工，好人有好報。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

好人好事｜網民祝福：祝哥哥仔搵到人工高嘅新工！

網民了解過事情後，紛紛稱讚好心人，並送上祝福：「有責任心而又唔貪心嘅人真係買少見少」、「哩個哥哥好好人！」、「哥哥仔好人有好報，祝佢搵到人工再高啲嘅新工」、「希望下一分工更好，小朋友健康快樂」、「擔起頭家唔容易，祝福佢好快搵到份好工」；有網民提議為他介紹工作，樓主回覆稱有留意會計相關的職位空缺。

負責中學生｜巴士中學生奶茶不慎跌落 與車長坦誠相告借地拖清潔

熱心的士司機｜搭的士不慎遺落銀包 司機見內附地址主動上門歸還

熱心司機｜樂富司機落車扶長者過馬路 兩線6車耐心等候網民讚暖心

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】