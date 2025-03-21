航空業｜法國航空服務公司Elior Group SA亞洲總部落戶香港　探討提供飛機拆解、部件回收服務

▲ 法國領先航空服務公司Elior Group SA宣布，有意拓展香港業務，並與機管局簽署合作備忘錄。（投資推廣署提供）

上月底公布的《財政預算案》透露，在投資推廣署的協調下，機管局已與一家海外航空服務公司簽署合作備忘錄，探討在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」。

法國領先航空服務公司Elior Group SA今日（21日）宣布有意拓展香港業務，並已於2月19日在財政司司長陳茂波見證下，與香港機管局簽署合作備忘錄。

▲ （投資推廣署提供）

投資推廣署介紹，Elior Group SA為歐洲領先企業Derichebourg SA的聯營公司。

Elior Group SA主席兼行政總裁Daniel Derichebourg表示，該公司在全球11個國家經營廣泛業務，涵蓋不同行業，包括航空、建築、合約餐飲服務等。他感謝港府和投資推廣署協助，會積極研究，在香港尋找各種最好的發展機會，為進一步拓展亞洲市場踏出重要一步。

運輸及物流局局長陳美寶表示，樂見Elior Group SA與機管局探討在港引入飛機部件處理及交易服務，提升香港作為國際航空樞紐的地位，支撐國家以至整個亞洲區內的航空發展。

投資推廣署署長劉凱旋表示，很高興能為Elior Group SA提供協助，促進他們在香港設立亞洲地區總部和擴充業務發展。她認為，是次備忘錄的簽訂，充分反映環球企業對香港市場的信心，是世界各地企業在亞洲落户或擴展業務的理想地點。

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