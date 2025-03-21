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健康警號丨45歲女星高燒39.9˚C病因曝光　緊急入院遲1步恐性命不保

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【柯以柔／發燒／敗血症／泌尿道感染】 現年45歲的台灣女星柯以柔，昨天（20日）毫無預警下突宣佈，因高燒不退需緊急留院治療。柯以柔於社交平台上透露最新病況，指自己可能是泌尿道感染發炎，差一點便惡化至敗血症，性命不保，呼籲大眾要盡早求醫。

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柯以柔周四（20日）於Facebook上透露，自己上周六（15日）的發病經過，並上載手插針頭治療的相片:

上週六半夜就開始忽冷忽熱，有燒起來、但完全沒有感冒症狀，週末反覆燒燒退退、週一去診所看醫生，拿了藥吃以為沒事、週二晚上我又開始發冷...

直到周三（19日），柯以柔指因家中長輩見她情況仍未見好轉，於是當日便陪「燒到有點不醒人事」的她去急症室求醫。經過「抽血、驗尿、X光、超音波等一連串檢查」，柯以柔被醫生勒令要即時留院接受治療，而周四（20日）依然處於高燒不退的狀態：

持續用藥仍可以燒到39.9度、身體發冷發抖的情況、彷彿睡在冰塊上、真的好痛苦。

至於發病原因，柯以柔表示目前可能原因應該是泌尿道感染發炎、連帶到腎臟、引發高燒不退、身體發炎指數過高。她又引述醫生所言，如果未有及時求醫，她最壞可能會引發敗血症，到時後果則不堪設想。因此她呼籲大眾，有不明發燒要盡早就醫，避免延誤醫治時間。

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敗血症可引致器官衰竭

香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。對於引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

點擊下圖查看敗血症10大表徵：

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尿道炎｜常見尿道炎5大症狀

婦產科專科醫生陳心怡表示尿道炎患者有5大主要徵狀，當中最常見便是尿頻，患者即使剛去完廁所，亦會很快再有尿意，而且尿量亦不多。陳心怡解釋指，這是因為膀胱受細菌感染，引起過度敏感情況，所以即使只有小量小便，亦會引起患者急意。

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尿道炎｜常見3大尿道炎治療方法

陳心怡指由於尿道炎小便時會有刺痛感，因此一般會處方藥物去紓緩赤痛感，常見有非那吡啶（Phenazopyridine），病人服用後尿液會變橙色，而赤痛感亦會有所紓緩。但此藥主用於紓緩徵狀，她指要治標的話，病人一般亦需要配合服用抗生素。除此之外，患者亦應飲用大量開水，以便將細菌從尿道排出體外。

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