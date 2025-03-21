奪命過山車｜坐過山車後突劇烈頭痛　22歲男昏迷翌日腦出血亡

【過山車／頭痛／腦出血／美國】美國加州一名22歲男子前往洛杉磯著名遊樂園「六旗魔法山 (Six Flags Magic Mountain)」遊玩。原本身體十分健康的他在玩過山車後，突然感到劇烈頭痛，隨即失去意識暈倒。送醫後，因嚴重腦部損傷於翌日不幸離世。家屬認為事故與遊樂設施有關，已正式向遊樂園提出訴訟，索取賠償。

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綜合外媒報道，事發在2022年6月23日，當時22歲的Christopher Hawley剛從大學畢業，與家人一起去「六旗魔法山」遊樂園遊玩。當時Hawley和弟弟、表弟三人乘坐過山車The X2 Roller Coaster。搭乘後，他突然出現劇烈頭痛，隨即昏迷，被緊急送醫，最終不治。

家屬提出過失致死的訴訟，並要求對該設施進行結構性調查。家屬的律師指控，「X2的乘坐過程極為顛簸，像是把乘客當作玩偶般劇烈搖晃。」訴狀指出，Hawley和他的弟弟、表弟在過山車接近終點時，突然猛烈停下，造成三人在座位上受到劇烈震動。弟弟和表弟注意到Hawley下車時似乎不太穩定，一直緊緊抓著欄杆，他告訴他們自己頭很痛，沒多久就暈倒。

Hawley經過檢查後被發現有大面積的顱內出血，翌日不幸離世。驗屍官認為他的死因與「遊樂設施事故導致的嚴重腦損傷」有關。目前，死者家屬正對遊樂園提起訴訟，索賠1,000萬美元（約7,700萬港幣），並在等待遊樂園的安全調查報告。

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奪命過山車｜涉事過山車已多次遭到控告

根據公開資料，「六旗魔法山」的X2過山車是全球首座4D過山車，座椅在高速行駛中可360度旋轉。該設施包含65米的俯衝、翻轉和旋轉，最高時速可達122公里。

Hawley家族的律師表示，自2002年啟用以來，X2過山車因劇烈震動和衝擊已多次遭到控告。他指出，「X2涉及多起與頸椎扭傷、頭部及腿部受傷的事故，這些都是由於過山車的突然劇烈晃動造成的。」

他補充道：「園方對事件不願意提供解釋，幾乎完全不回應，我們只好通過律師與他們聯絡。」

頭痛警號｜5種頭痛恐已腦病變

頭痛發作時，不少人都傾向服用藥物止痛，只求盡快緩解痛楚，但並非所有頭痛都能如此應對。如出現以下5種頭痛，建議患者服藥暫時止痛後，仍應盡快就醫，進一步追查頭痛原因，以免情況惡化。

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