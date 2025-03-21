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Cookies合體｜吳雨霏跟Cookies合體網民求復出　走出流產陰霾再歷幼女患心臟病變堅強

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

吳雨霉跟女團Cookies成員世紀合體，引來網民熱話。

【Kary吳雨霏/鄧麗欣/Cookies】鄧麗欣早前舉行演唱會，特別安排Cookies成員罕見合體，喚起粉絲滿滿的集體回憶。吳雨霏（Kary）日前於社交平台分享了Cookies成員的合照兼寫道：「在心中」，引來網民紛紛留言，希望她復出開騷。

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Cookies合體｜Kary「餅女」唱功擔當

2002年，年僅16歲的吳雨霏以本名「吳家穎」被唱片公司發掘，成為Cookies成員之一。2005年Cookies成員開始單飛發展，吳雨霏率先推出個人單曲，並於2006年憑《愛你變成恨你》成為最年輕的「叱咤十大女歌手」。

作為Cookies的唱功擔當，吳雨霏在單飛後迅速走紅，推出多首經典歌曲，包括《明知做戲》、《座右銘》、《愛是最大權利》、《逼得太緊》和《分手要狠》。她更是Cookies中首位登上紅館舉行演唱會的成員。

近期，Kary分享了一張錄音照片，似乎樂迷希望她復出的願望或將實現。

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Cookies合體｜走出小產陰霾成功懷孕

早年因專注家庭關係，Kary選擇淡出演藝圈。2015年，她與初戀男友兼網球王子洪立熙（Brian）結婚，並分別於2018年及2019年誕下長子Asher和次女Galilee。2023年6月，她宣布誕下幼女Noa，成為三孩媽媽。

然而，Kary的人生路途並非一帆風順，2016年，她曾歷小產，當年與丈夫共同發文表示：「今年，我們收到了珍貴的禮物，但沒想到歡樂轉瞬即逝……我們失去了最珍貴的小生命，心都碎了。」

2018年後，吳雨霏專心為人母。（取自instagram）

Cookies合體｜用大半人生才領悟「感恩」

幸得丈夫的支持，Kary走出了黑暗時期，最終成功懷孕，成為三孩媽媽。然而，命運再次考驗她，2022年，幼女Noa被診斷出患有先天性心臟問題，令夫妻倆憂心不已。

所幸的是，Noa的病情逐漸穩定。Kary曾分享心路歷程，表示這段經歷讓她學會了感恩。她寫道：

發現我用了大半人生才領悟到『感恩』這個課題，以前總是埋怨或只看到壞的一面。現在我學會了在任何情況下，都可以選擇去感恩。我感恩BB生病期間有好醫生治療，有一群天使朋友祈禱，還有好老公和家人做我最強的後盾。現在 BB行得走得玩得，反而是三個孩子中最有活力的一個。

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