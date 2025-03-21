結業潮｜吉豚屋2個月內連執2間　寶琳店3.29結業全港僅剩5分店

▲ 吉豚屋2個月內連執2間，寶琳店3.29結業，全港僅剩5分店。

【吉豚屋結業/結業潮】經濟低迷，再有連鎖餐廳抵受不住而宣告結業！日本連鎖吉列豬扒專門店「吉豚屋」（かつや，Katsuya）宣佈於寶琳分店將於3月底結業，由於上月炮台山的分店才剛結束營運，在短短2個月內連執2間，令不少市民大感可惜，有人更直指「無天理」。

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吉豚屋結業｜租約期滿將於3月29日結束營業

有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文指，位於寶琳新都城中心的吉豚屋店門貼出告示，宣布因租約期滿，將於3月29日結束營業，內文更特別感謝街坊的支持，並希望食客們光顧其他分店。對此，樓主大感不捨，更祈求「唔好換內地brand（品牌）啦」。

吉豚屋結業｜全港剩5間分店

吉豚屋在2月初曾於Facebook專頁貼出通告，指出炮台山分店會於2月9日結業，未料時隔一個多月，另一分店也步上相同的命運。根據Openrice資料顯示，吉豚屋暫時在香港有6間分店，待寶琳分店關閉後，食客們便需到旺角、沙田石門、油麻地、荃灣及葵芳其他5間分店。

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吉豚屋結業｜2012年於九龍灣開首店

吉豚屋是日本著名連鎖式日式豬排專門店，擁有過百間分店。2012年在香港九龍灣淘大商場開設分店，由於是日本過江龍，而且食物定價相宜，招牌的吉列豬扒定食只需數十元，所以開業期間大排長龍，極受歡迎，有食客更賜其名為「正宗日式豬扒飯」。

不過隨著更多不同類型、受歡迎的過江龍餐廳進駐香港，市民對吉豚屋的熱潮續漸減退。去年，吉豚屋曾推出優惠，嘗試增加其競爭性，包括期間限定的八折套餐折扣便可品嚐到一份豬扒飯及一杯巨峰玉露，但也未能力挽狂瀾，從高峰時減少了3間分店。

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吉豚屋結業｜街坊表示痛心：連佢都執仲有咩捱得住呀？

將軍澳區多年來一直被市民形容為美食沙漠，消息一出，不少街坊感到可惜，按下「喊喊」的圖案表示傷心，「真係無天理咁都要執，Katsuya 啲嘢算唔錯啦，穩定+味道都ok，價錢係偏貴少少但都值呢個價」、「無天理，連佢都執，仲有咩捱得住呀？」、「可惜，呢間係場耐算幾好」、「遲啲新都城會唔會冇晒食店」。

吉豚屋結業｜網民分析3個死因

不過亦有網民表示不值得惋惜，「竟然有人話嘢食ok？食物鹹到爆，食過一次已經black list，捱到今日已經好勁」；更有人指出其死因，點擊圖片看網民留言：

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