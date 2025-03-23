公屋熱話｜排8年三派將軍澳4人公屋「畢業」　網民齊恭喜幸運兒因1事反淡定

▲ 排8年三派將軍澳4人公屋「畢業」，網民齊恭喜幸運兒因1事反淡定。

【公屋 / 派樓 / 將軍澳】不少市民把申請公屋並成功「上樓」人士稱作「人生贏家」，而如若獲派至地段、周圍配套及樓齡較新的公屋，更是能羨煞旁人。

近日，有幸運兒在Facebook「公屋討論區」群組發帖，分享自己排足8年三派將軍澳尚德邨的非低層單位，引來網民紛紛恭喜祝福，不過樓主本人似乎淡定許多，還向網民了解周邊情況……

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▲ 樓主排足8年三派將軍澳尚德邨的非低層單位，月租3,151元。（取自Facebook「公屋討論區」群組）

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樓主發帖稱「畢業」，並上傳了一封配房通知信，他獲派將軍澳尚德邨的尚禮樓，4人單位每月租金為3,151元；此事引來不少網民了解獲派公屋詳情：

樓主表示，自己排8年、擴展市區、4人單位，此次是三派，他表示此次獲派公屋較幸運，「前兩派都係超底層」；又指三次獲派時間分別是2024年11月初、今年1月底及3月中旬。

網民了解詳情後，紛紛讚樓主運氣好，更有人表示要接好運，「都好順利呀，將軍澳，我發夢都想派到」、「擴展區最鍾意將軍澳」、「恭喜派得將軍澳」、「正呀」、「好過中六合彩」、「中頭獎啦，接好運」、「恭喜恭喜，配套一流」。

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相比起網民的激動，樓主雖也開心，但略顯淡定，事緣他仍「未去睇」、「未去過，唔熟嗰邊」，遂向網民了解情況：「唔熟嗰邊，近地鐵站嗎？」

不少網民向他介紹周邊環境，「近地鐵近街市」、「直行10分鐘係（港鐵）將軍澳站」、「非常好！我一直住這頭。好近（港鐵站），環境又好，樓都算新淨」、「嘩！好正呀，恭喜安居樂業，有夜市炸燒同串燒都好味，仲可以拍減2蚊搭地鐵」，不過亦有人表示春季會潮濕。

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