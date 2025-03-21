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航空業｜港航客機行李架起火轉飛福州降落　工程師料或因「尿袋」短路自燃所致

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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空姐及乘客不斷向行李架倒水滅火。（網絡影片截圖）

香港航空一架由杭州飛往香港的客機HX115航班，昨日（20日）下午飛行途中機艙行李架起火，改道安全降落福州機場。有工程師表示，飛機氣壓對行李中的行動電源（俗稱「尿袋」）有一定程度影響，但相信影響不會太大。

資深電機及屋宇裝備工程師何永業表示，由於廠家設計需符合國際標準，包括在不同氣壓、不同溫度下，電池都能正常運作，故氣壓變化與其著火原因影響不大。他估計，「尿袋」可能曾經受過衝擊，或曾跌落地下，導致內部裝置受損，當氣壓及溫度有變化時，就可能出現自燃情況。

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何永業又指，如果「尿袋」本身質素差，長時間在高溫情況下，放在飛機內差電及放電，有機會導致短路，因此，部分航空公司要求乘客不能在航班內使用「尿袋」充電，他表示贊同全面禁止乘客在航班內使用充電「尿袋」，以降低風險。

何永業建議，市民可以把「尿袋」放置於原有的零售包裝的膠殼內，兩電極用膠帶貼封好，以達到絶緣效果，待下機後再拆開使用，確保安全。

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