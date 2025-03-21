Cookies成員︱傅穎回應缺席鄧麗欣演唱會原因　Thresea曾被男友虐打直言人生多災多難

▲ Thresea直接回應缺席Stephy紅館演唱會事件。

【傅穎 / 傅寶誼 / 鄧麗欣 / Cookies】鄧麗欣（Stephy）的紅館演唱會尾場，Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）登場合唱，可是「九缺二」，傅穎（Thresea，現名傅寶誼）及蒲茜兒（Serena）未能現身。

因為多年來，傅穎被指與其餘Cookies成員不和，特別與同屬當年隊內人氣叮噹馬頭的另一女神Stephy勢成水火，所以傅穎的缺席特別引網民熱議。但其實當晚演唱會完騷後，Stephy受訪已表示有邀請傅穎和蒲茜兒，可是各有各忙致未能完全齊人，無奈稱不可強求。

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因 揭傅穎蒲茜兒近況

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Cookies成員︱回應缺席Stephy演唱會原因

近年長駐內地的Thresea在日前開，有網民認為她不出席鄧麗欣演唱會欠大方，Thresea回應說：「我們現在都一把年紀，對吧，都是成年人，做每一項決定都有自己理由，但是，你可以放心，就是你姐姐我心裏面沒有討厭的人，所以這一點你們可以放心，並不是說我要討厭誰誰誰，我就怎麼怎麼樣，雖然我的心只有拳頭那麼小，但也有非常大的心胸，真的不需要擔心我這一點。」

Thresea並稱大家未能看到Cookies齊人合體是「好事」，代表可以繼續期盼，總一天可能有Cookies全員合體，指「如果我在那裏已經合體了，你們都沒有自己的夢想了，人沒有夢想會像一條鹹魚，那我要讓你們繼續有跳動的心，還是可以有一個期盼，人沒有希望就真的太慘了。」Thresea更表示世界很多人，不能要求每個人都喜歡她。

事實上，在2020年，Stephy與Thresea同場睇鄭秀文演唱會，二人IG之後也互相關注，Thresea亦有送花籃到紅館賀Stephy開騷。

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Cookies成員︱Thresea改名傅寶誼

於去年，Thresea在40歲生日當日在社交平台宣布改名為傅寶誼，表示自己前半生帶著爺爺的期許，故踏入人生的下半場，冀以自己的期許繼續前進。

其實在2010年，Thresea因吸入防蚊煙霧致氣管敏感，之後又連續多晚通宵拍電影，令病情更嚴重使聲帶發炎。經診治後，醫生指她疲勞過度，導致兩條聲帶不能正常閉合，出現漏氣，連說話高中低音都失控，她由此放棄歌唱事業專心當演員。

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Cookies成員︱傅穎聲稱被男友虐打

至於現時仍未婚的她，入行以來最為人討論戀情，應是與當年作叫羅仲謙的羅子溢拍拖。2009年，Theresa由金牌大風轉投星皓，與同公司的羅子溢發展地下情，最後有傳男方花心，令Theresa決定一拍兩散，在2011年控訴被男方虐打，事件當年哄動一時。

因愛成恨，Theresa更一度不斷在社交平台狙擊羅子溢。但事件公開後，她反變失戀兼失工作「雙失」，被公司「放逐」到內地搵食。

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Cookies成員︱直言人生多災多難

在2016年，Theresa在商業電台節目接受主持人梁泰來訪問被問有否感到事業被感情拖累，Theresa形容自己整個人生不單歌唱事業，全部也是多災多難，說：「我這個人比較重感情，是很奇怪，感情上我不會主動追求，但當每次有某一個人追求我，雖然最初不為所動，但最終我會被他感動整個人投進去！」

至於當年Theresa與羅子溢分手後，一度指遭對方虐打，談及是否出於報復心態，Theresa當時重申：「我對自己每一句講過的說話都對得住自己良心。」

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她續指：「坦白說，當時我整個世界像是崩潰了，事業沒有了，感情又遇到這種遭遇，像世界末日般。那時任何少少打擊，也會點燃起我心中的火，那時是有位傳媒提問了些敏感問題，我一時氣憤說出來。但那一刻講完，我像是已經失去了感覺。」

對於之後反是自己被星皓老闆王海峰雪藏，Theresa表示：「我之後也有工作，被安排到台灣拍劇，但那刻，我沒追問原因。」

另外，Theresa為不為網民談論是她曾受訪時提及自己小時候很想試試講粗口的感覺，於是在讀中學時於廁所內對鏡說了一句粗口，之後竟嚇得整個人打冷震，從此不敢再講粗口。此言論一度引網民取笑，戲稱傅穎「潔白無瑕」、「好pure好true」。

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