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親子好去處｜全城有機日3月30日中環舉行　必買$1有機菜  廚具2折優惠

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發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

由香港有機資源中心主辦的年度大型盛事「全城有機日」將於3月30日（11am-6pm）於中環遮打道行人專用區舉行。

屆時整條遮打道將會化身為大型有機市集及嘉年華場地，超過100 間本地有機農場、漁場及有機零售商將於活動當日設置攤位，可一次過搜羅最優質的新鮮有機魚菜及產品。攤檔當日亦提供會場特別優惠，包括限量$1 有機認証蔬菜包（限量500份）、美思工房SPOUT 雙鴨嘴24cm易潔不銹鋼煎鍋以2折$153 發售（原價$768）、Kimature 純天然精油香氛療癒套裝：任選3 枝10ml 精油，即送冷噴霧化免水免線香薰機 (價值$1,080)等等。

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現場並設多個有機工作坊、遊戲攤位、打卡位及展覽，大會更邀得星級嘉賓為大家帶來各項精彩表演，節目豐富，適合一家大小齊參與！

今年「全城有機日」以「天農之樂：天賜有機，家享農樂！」為主題，活動聚焦農地對生態環境的重要性，讓市民了解保護本地農業不僅能確保糧食安全，更是維護自然生態平衡與城市可持續發展的關鍵。

另一亮點「HiPP 喜寶有機農莊」，更將農田搬到中環，讓市民在鬧市中感受有機農田的氛圍！場內不僅設有有機蔬菜田莆，讓大家近距離觀察有機作物的生長過程，更有互動遊戲讓小朋友親身體驗農耕樂趣，完成遊戲還有機會獲得驚喜禮品！
 

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