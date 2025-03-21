公屋富戶政策｜富戶租金將增至2.5倍至4.5倍　入息連續4年超4倍須遷出

▲ 公屋富戶政策租金將增至2.5倍至4.5倍。

【公屋 / 房委會 / 富戶政策】房委會資助房屋小組委員會今（21日）通過提高公屋富戶額外租金，家庭入息超出限額兩倍但不高於3倍者，將由現時繳交1.5倍租金，提升至2.5倍。

而現時超出3倍但不高於5倍者須繳交2.5倍租金，就擬改為入息限額超出3倍但不高於4倍者，交3.5倍租金，超出4倍不高於5倍者交4.5倍組。

房署消息人士指，提高富戶租金後，整體富戶的租金會佔期家庭總收入平均約11%，與一般公屋租戶的10%相若，較為合理，亦仍遠低於私人住宅單位租金與收入比率中位數的31.5%。

署方預計新方案可額外帶來15.36億收入，但強調非為增加收入才有此策，政策本身的釐定是富戶較有能力，故相應減低資助，強調若住戶能向上流，自置物業並遷出，署方「仲開心」。

新額外租金水平將在10月的入息申報周期開始實施，首批公屋富戶將於2026年10月1日按新租金水平。

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▲ 富戶租金擬上調至繳2.5倍至4.5倍租。（經濟日報圖片）

公屋富戶政策｜入息連續4年超4倍須遷出

至於遷出單位的門檻，除入息達限額5倍，也會新增若租戶在兩個申報年期內，即共4年，入息持續維持於限額的4倍但不高於5倍，亦須遷離單位。

房委會消息人士指，現時入息超4倍者，平均繳交額外租金的年期為3.2年，強調措施為鼓勵他們用4年時間累積財富向上流及規劃房屋需要，而調整後首批受影響人士，最快2029年須遷出。

而為鼓勵公屋富戶向上流，委員會也通過由下期居屋銷售計劃起，綠白表的配額比例調整中50:50；富戶在自願遷出單位後，可保留「綠表資格」4年，有關安排由10月起實施；而署方也會研究在資助出售單位銷售計畫推新安排，協助公屋富戶更大機會購買心儀單位，詳情下期居屋銷售計劃推出時公布及實施。

另外，現時若公屋住戶有個別成員以白表資格購買資助出售單位或私人住宅物業，不論有關物業是否落成，房委會均會發出「遷出通知書」要求交還其公屋單位。

委員會也通過新安排，租戶如已簽署買賣合約，會繼續容許他們租住原有公屋單位，直至簽訂轉讓契約後才交回單位或刪除戶籍，而上述期間仍需按申報週期申報，並按繳交相應水平租金；房委會亦另通過要求各家庭成員，各自申報是否擁有香港住宅物業。

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