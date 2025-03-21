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公屋富戶政策｜富戶租金擬上調繳2.5倍至4.5倍租　入息連續4年超4倍須遷出

港聞

撰文： 黃小冰

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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富戶租金擬上調至繳2.5倍至4.5倍租。（經濟日報圖片）

【公屋 / 房委會 / 富戶政策】房委會資助房屋小組委員會今日（21日）通過提高公屋富戶額外租金，家庭入息超出限額兩倍但不高於3倍者，將由現時繳交1.5倍租金，提升至2.5倍；而現時超出3倍但不高於5倍者須繳交2.5倍租金，就擬改為入息限額超出3倍但不高於4倍者，交3.5倍租金，超出4倍不高於5倍者交4.5倍組。

新額外租金水平將在10月的入息申報周期開始實施，首批公屋富戶將於2026年10月1日按新租金水平。

房署消息人士指，提高富戶租金後，整體富戶的租金會佔期家庭總收入平均約11%，與一般公屋租戶的10%相若，較為合理。

至於遷出單位的門檻，除入息達限額5倍，也會新增若租戶在兩個申報年期內，即共4年，入息持續維持於限額的4倍但不高於5倍，亦須遷離單位。

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富戶租金擬上調至繳2.5倍至4.5倍租。（經濟日報圖片）

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