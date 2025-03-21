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冒牌化妝品｜海關破元朗上水賣冒牌化妝品店舖　檢市值200萬元貨拘捕5人

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文（曾秋文攝）

海關偵破售賣冒牌化妝品店舖，海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文今日（21日）表示，人員早前巡查全港各區，在元朗和上水發現有店舖售賣懷疑冒牌化妝品，經深入調查和在商標持有人協助下，在本月11和13日展開行動，突擊搜查5間分別位於上水和元朗的店舖，點算後檢獲約9000件懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品和護膚品等，市值約200萬元，行動中拘捕1男4女（27至47歲），包括1名店舖負責人和4名員工，涉嫌違反《商品說明條例》，所有被捕人士現已獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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彩虹邨漫畫店｜彩虹邨漫畫店為愛書人堅持18載　重建結業如放下重擔：生意難做也是解脫

在今次行動中留意到檢獲的冒牌物品外觀包裝和印刷均精美，仿真度高，價錢介乎60元至1200元不等，約正貨價的三至七成。案中檢獲的物品是直接應用在人體皮膚上，海關關注該批物品的品質和安全性，已將樣本送往政府化驗所，初步顯示並沒含有過量的重金屬。

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