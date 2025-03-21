疏忽照顧｜粉嶺皇后山邨2男童爬窗危坐窗台　父母被警方發現在單位內

▲ 今日（21日）上午10時32分，警方接報粉嶺皇后山皇樂樓有2男童爬窗危坐窗台，父母被警方發現在單位內。

今日（21日）上午10時32分，警方接報粉嶺皇后山皇樂樓低層一個單位，有兩名年約4至5歲的男童爬出窗外，分別危坐於外牆石壆及冷氣機窗台。消防接報後隨即趕到，爆門而入將他們救回，送院檢查。警方在單位內尋獲男童家長協助調查。

疏忽照顧｜皇后山邨兩男童危坐窗台 畫面驚險

有網民於Facebook分享男童危坐窗台的影片，從影片中可見，兩名身穿黑色長袖衣服的男童，爬出窗外，分別坐在兩個不同樓層的外牆石壆及冷氣機窗台，畫面驚險。事件引網民討論，紛紛批評男童父母疏忽照顧，「唔理佢地，唔好生啦」、「會唔會俾人告疏忽照顧兒童？」、「捉父母去坐監」、「D老豆老母係屋入面喎，有窗花又唔鎖？黐線」。

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