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家破人亡｜曾向女友淋腐液出獄後再搖死3歲女　42歲送貨員被裁定謀殺罪成

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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送貨員曾向女友淋腐液入獄，出獄後變本加厲，搖死3歲親女，近日被判謀殺罪成。

【送貨員殺女案/虐兒/家暴】一名42歲送貨員劉佳坪涉嫌多次虐待年僅3歲的親生女兒梁雅思，導致她嚴重腦出血死亡。案件昨日（19日）於高等法院審結，4男3女陪審團一致裁定劉佳坪謀殺罪成。

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送貨員殺女案｜女兒滿3歲當天宣告不治

事發於2020年7月18日，梁雅思在家中突然昏倒，劉佳坪向救護員聲稱女兒是從床上摔下。然而，醫生檢查後發現雅思雖無明顯外傷，卻有嚴重的腦出血，懷疑她曾遭人劇烈搖晃，導致急性硬腦膜下大量出血。雅思留醫搶救11天後，於7月29日、滿3歲當天宣告不治身亡。

雅思的母親梁小欣出庭作供時，揭露劉佳坪長期以殘酷方式虐待女兒，包括將她雙腿抽起、凌空搖晃8至10次，甚至將她倒轉致頭部撞擊地面，以及用身體壓住她的頭部令她呼吸困難。梁小欣表示，劉佳坪經常以暴力制止女兒哭鬧，行為持續兩個多月，導致女兒身體多處瘀傷及手指印。

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    送貨員虐殺案｜生母產後遭家暴淋腐水  

    事實上，劉佳坪早有暴力前科。他曾向女友梁小欣淋通渠水，令她身體多處燒傷並毀容，需留醫一個月。梁小欣當時因受傷無法照顧女兒，雅思出生後不久便交由寄養家庭照顧。然而，梁小欣當時選擇原諒劉佳坪，並為他寫求情信，最終劉僅被判入獄20個月。出獄後，劉佳坪與女友及女兒團聚僅兩個多月，便再次對女兒施暴，最終導致悲劇發生。

    案發當日早上，梁小欣外出買早餐時，雅思仍能正常對話，但她出門數分鐘後即接到劉佳坪來電，指女兒昏倒。劉佳坪更叮囑梁小欣「買好早餐才回家」，梁回家後與劉召喚救護車送女兒入院。然而，劉佳坪在女兒搶救期間，竟兩度離開醫院外出用膳、購物及到債務公司還款，甚至致電他人討論召妓事宜，直至晚上9時許才返回醫院。

    同場加映：8大撞頭後症狀

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    送貨員虐殺案｜陪審團一致裁定謀殺罪成

    劉佳坪自辯時承認曾因女兒哭鬧而搖晃她兩次，但否認其他暴力行為及故意虐待致死。他開審前已承認虐兒罪，並曾願意承認誤殺罪，但未獲控方接納。最終，陪審團經過約兩小時商議後，一致裁定他謀殺罪成。

    梁小欣最後一次更新Facebook帳戶為2017年7月31日，她曾上載女兒出生時睡在保溫箱內的圖片及影片，輕聲呼喚「BB」，並流露出對女兒愛意。可惜劉佳坪暴力行為摧毀一家三口，令人唏噓不已。

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