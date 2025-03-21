親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品

【親子好去處/周末好去處/展覽/免費展覽/奶茶展】今年四月，黑白®將於K11購物藝術館舉辦全港首個「黑白®奶茶藝術展」，現場設有六大主題區，讓市民可與極具特色的奶茶藝術品瘋狂打卡，此外會場更有數款奶茶限定精品出售，奶茶迷要好好收藏了。展覽免費入場，家長們立即留意以下詳情，與孩子一起去打卡留倩影！

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親子好去處｜4月3日至4月13日於K11展覽六大主題區

黑白®奶茶藝術展將於4月3日至4月13日期間K11購物藝術館地下中庭隆重舉行，現場設有六大主題區包括「黑白®藝虹裝置奶茶杯」、「黑白®奶茶畫藝廊」、「黑白®奶茶技藝罐」、「黑白®點Match都夾水吧」、「黑白®藝術精品廊」及「黑白®冰室打卡專區」。

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親子好去處｜用奶茶特製三款甜品及兩款飲品

六個主題區將了把黑白奶茶的元素完美地融入展品，更帶給奶茶迷口福！「黑白®點Match都夾水吧」中，市民可以品嚐到黑白®聯乘Paul Lafayet的三款甜品，有港式奶茶馬卡龍及經典鴛鴦馬卡龍兩款口味、港式奶茶慕絲芝士蛋糕及港式鴛鴦奶凍。

此外，更有世界調酒冠軍Hovan Lam把香滑黑白®淡奶混合不同的水果及茶咪，製作出的黑白®熱帶椰蓉鳳梨奶蓋及黑白®桂花奶茶。

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親子好去處｜發售3款奶茶精品

意猶未盡的粉絲，可以到「黑白®藝術精品廊」選購奶茶精品，包括黑白®冰感鋼杯、黑白®經典奶茶杯增量別注版及黑白®奶茶藝術Tote Bag系列。相信經典奶茶杯會大受歡迎，因為是次的設計有別於茶餐廳常見的版本，而是別注版、容量315毫升的高身設計版，極具收藏價值，而且更可以實現「在家中嘆杯回魂奶茶」的願望！

「黑白®奶茶藝術展」將於4月3日下午7時起免費開放予公眾入場，其後每日開放時間為上午11時至下午9時，開放時間或因天氣惡劣有所調整。

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親子好去處｜三大優惠

為了感謝市民的支持，是次展覽更推出三大優惠回饋，詳情如下：

1. 「黑白®奶茶藝術館之限定黑白®禮遇」活動

即日起至4月11日期間，到指定茶餐廳或7仔食檔飲奶茶並消費滿HK$40，首3,000名參加者成功於活動網站【按此】上傳收據及成功登記後，即可免費獲贈黑白®奶茶藝術館HK$20購物券乙張及黑白®精美磁石貼乙套（每套兩款）。

2. 「黑白®奶茶藝術展」打卡活動

凡於「黑白®奶茶藝術展」場內打卡並按照指示分享至指定社交平台，即可免費獲贈太興冰鎮奶茶換領券乙張及黑白®精美磁石貼乙套（每套兩款），數量有限，先到先得，送完即止。

3. 免費派港式奶茶

於4月4日至4月13日期間，每日下午3時至4時親臨「黑白®奶茶藝術展」，即可免費獲贈由太興提供的正宗港式凍奶茶乙杯，每日限定100杯，先到先得，送完即止。

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