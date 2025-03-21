  • 22°C
香港時間：2025321日 (五) 18:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

頭痛警號｜後生女突「爆炸性頭痛」驚揭腦血管破裂　醫生籲：9大症狀勿拖延

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【頭痛／心腦血管／腦出血／腦中風】身體不適切勿忽視！一名年輕女性某日突感「爆炸性頭痛」，由於症狀從未發生過，且病情嚴重，趕往醫院求診後，驚揭是血管破裂。台灣神經內科醫生指出，雖然約9成頭痛屬良性，但如果出現9種症狀時切勿拖延，應立即求醫。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜心房顫動致中風秒奪命 醫生拆解心率VS心律迷思+解構治療方案

綜合台媒報道，神經內科醫生謝珮謹日前於Facebook專頁分享上述病例，指近期有一名年輕女性因右側頸部延伸至眼窩處突然出現「爆炸性頭痛」，頭痛更伴隨頭暈症狀，由於過往從未發生過類似情況，因此緊急求醫。

女子頭痛求醫驚揭腦血管裂開。（圖片來源：Facebook@珮珮醫師疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄 ）

該名女子雖沒有手腳無力症狀，惟醫生經腦血管檢查後，發現其腦血管裂開，幸而經用藥後頭痛已慢慢改善，亦沒有出現中風不適徵兆。謝醫生解釋指，有90%頭痛其實都屬於良性，只有少數頭痛需特別注意，尤其出現以下9大危險症狀，恐潛藏中風、腦出血危機，必須立即就醫：

頭痛警號｜頭痛9大症狀應及早求醫

點擊圖片放大
+10
+9

頭痛警號｜醫生拆解頭痛類型 1類頭痛狀況嚴重

報道引述神經內科醫生朱海瑞早前於當地節目《醫師好辣》分享，表示頭痛主要分為「原發性」及「續發性」，假如頭痛為「單側搏動性疼痛」，伴隨噁心、畏光、怕吵，多屬「原發性偏頭痛」，常因壓力、睡眠不足或經期荷爾蒙波動引發；而「頭皮緊繃脹痛」則多為張力型頭痛，相對良性。

朱醫生提醒，假如頭痛合併「意識昏沉、臉歪嘴斜、半邊麻痺」等症狀，恐為腦瘤、中風、腦膜炎等「續發性疼痛」，應即刻求醫。醫師強調，不明原因劇烈頭痛應盡速檢查，避免錯失治療黃金期。

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映｜腦中風4大症狀

頭痛恐有腦中風風險？本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映｜7類食物易誘血管堵塞應少吃

中國註冊營養師谷傳玲引述研究提醒，有7類容易導致血管堵塞的食物，民眾平日應盡量少吃。

點擊圖片放大
+7
+6

資料來源：中時新聞網Facebook@珮珮醫師疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄醫師好辣

相關內容

腦中風｜全球每4人有1人中風 美國研究揭每日睡前1習慣中風風險大降44%

腦中風｜26歲男子突發腦中風全因三餐都要吃1種食物 醫生：3類食物要少吃

巨匠殞落｜《金田一》聲優松野太紀腦出血離世終年56歲 醫生：4大腦中風特徵要留心

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

腦中風｜34歲男子突左肢無力急送醫 　血壓飆170患急性腦中風醫生揭1原因所致
11:56 2024/02/27
腦中風｜34歲男子突左肢無力急送醫 　血壓飆170患急性腦中風醫生揭1原因所致
中風危機丨31歲工作狂月入5萬　突面麻半身癱瘓患腦中風揭1個壞習慣惹禍
12:28 2024/03/05
中風危機丨31歲工作狂月入5萬　突面麻半身癱瘓患腦中風揭1個壞習慣惹禍
腦出血｜32歲男子聚會回家沖涼竟腦血管破裂　急送入ICU做開顱手術【附腦中風4大症狀】
10:43 2024/04/30
腦出血｜32歲男子聚會回家沖涼竟腦血管破裂　急送入ICU做開顱手術【附腦中風4大症狀】

你可能感興趣

腦中風｜34歲男子突左肢無力急送醫 　血壓飆170患急性腦中風醫生揭1原因所致
11:56 2024/02/27
腦中風｜34歲男子突左肢無力急送醫 　血壓飆170患急性腦中風醫生揭1原因所致
中風危機丨31歲工作狂月入5萬　突面麻半身癱瘓患腦中風揭1個壞習慣惹禍
12:28 2024/03/05
中風危機丨31歲工作狂月入5萬　突面麻半身癱瘓患腦中風揭1個壞習慣惹禍
腦出血｜32歲男子聚會回家沖涼竟腦血管破裂　急送入ICU做開顱手術【附腦中風4大症狀】
10:43 2024/04/30
腦出血｜32歲男子聚會回家沖涼竟腦血管破裂　急送入ICU做開顱手術【附腦中風4大症狀】
健康問題 手術 養生 血栓 頭痛 中風

最高瀏覽

Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用