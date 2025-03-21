頭痛警號｜後生女突「爆炸性頭痛」驚揭腦血管破裂　醫生籲：9大症狀勿拖延

【頭痛／心腦血管／腦出血／腦中風】身體不適切勿忽視！一名年輕女性某日突感「爆炸性頭痛」，由於症狀從未發生過，且病情嚴重，趕往醫院求診後，驚揭是血管破裂。台灣神經內科醫生指出，雖然約9成頭痛屬良性，但如果出現9種症狀時切勿拖延，應立即求醫。

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綜合台媒報道，神經內科醫生謝珮謹日前於Facebook專頁分享上述病例，指近期有一名年輕女性因右側頸部延伸至眼窩處突然出現「爆炸性頭痛」，頭痛更伴隨頭暈症狀，由於過往從未發生過類似情況，因此緊急求醫。

▲ 女子頭痛求醫驚揭腦血管裂開。（圖片來源：Facebook@珮珮醫師疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄 ）

該名女子雖沒有手腳無力症狀，惟醫生經腦血管檢查後，發現其腦血管裂開，幸而經用藥後頭痛已慢慢改善，亦沒有出現中風不適徵兆。謝醫生解釋指，有90%頭痛其實都屬於良性，只有少數頭痛需特別注意，尤其出現以下9大危險症狀，恐潛藏中風、腦出血危機，必須立即就醫：

頭痛警號｜頭痛9大症狀應及早求醫

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頭痛警號｜醫生拆解頭痛類型 1類頭痛狀況嚴重

報道引述神經內科醫生朱海瑞早前於當地節目《醫師好辣》分享，表示頭痛主要分為「原發性」及「續發性」，假如頭痛為「單側搏動性疼痛」，伴隨噁心、畏光、怕吵，多屬「原發性偏頭痛」，常因壓力、睡眠不足或經期荷爾蒙波動引發；而「頭皮緊繃脹痛」則多為張力型頭痛，相對良性。



朱醫生提醒，假如頭痛合併「意識昏沉、臉歪嘴斜、半邊麻痺」等症狀，恐為腦瘤、中風、腦膜炎等「續發性疼痛」，應即刻求醫。醫師強調，不明原因劇烈頭痛應盡速檢查，避免錯失治療黃金期。

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同場加映｜腦中風4大症狀

頭痛恐有腦中風風險？本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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同場加映｜7類食物易誘血管堵塞應少吃

中國註冊營養師谷傳玲引述研究提醒，有7類容易導致血管堵塞的食物，民眾平日應盡量少吃。

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資料來源：中時新聞網、Facebook@珮珮醫師疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄、醫師好辣

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