星二代港姐｜星二代30年前做童星拍戲大呻辛苦　由細靚到大奪最上鏡小姐已成3孩之母

▲ 這位星二代長大後參選港姐奪得「最上鏡小姐」，由細靚到大！

【香港小姐/鄧上文/星二代/郭富城】時下不少年輕人想加入娛樂圈一嚐當明星滋味，甚至認為入行年紀愈小愈好，但其實童星真的很易做嗎？無綫新聞YouTube頻道日前上載一段名為「童星初嚐拍電影」的新聞掏寶影片，片中訪問一班參與1995年港產片的小演員，其中一位更是星二代，而且長大後參選港姐還奪得最上鏡小姐，她受訪時大呻很熱很累，非常坦率！

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星二代港姐｜95年郭富城主演電影招募小演員

這段TVB新聞掏寶影片拍攝於30年前，當時電影公司正招攬30多名小演員，有近1千名小朋友參與面試，年齡由4歲到10多歲，他們都想嘗試做小明星。最終電影公司千挑萬選揀了10多位小學生做主角，他們大部份都是第一次拍電影，當中有一對準備升中的孖女坦言，覺得做明星有很多人喜歡，感覺很威風。

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星二代港姐｜30秒畫面拍2小時共13次NG

這套電影名為《仙樂飄飄》，由天王郭富城和陳慧琳主演，是一套歌舞片，因此在開拍前，小朋友就要做歌舞訓練，有小演員見到郭富城之後，表現得很興奮，並笑言：「同偶像合作似發夢！」原本小演員對電影背後所有事物都感到新鮮有趣，但隨住拍攝進度愈來愈緊湊，發現不是想像中簡單，試過一個30秒的畫面拍了2小時，共NG了13次，令小演員大叫辛苦。

星二代港姐｜星二代鄧上文參與拍攝大呻辛苦

此時鏡頭一轉，訪問數名小演員的感受，其中一位正是資深演員鄧英敏的女兒鄧上文（Shermon），當年Shermon只有11歲，眼大大十分精靈，笑起來露出招牌梨窩，跟成年後的樣子根本沒兩樣，她受訪時表示最高NG次數是30多次，大呻：「我們好熱好累！」因為拍攝現場關了冷氣，她笑笑口自爆熱到忟憎，並搞笑謂：「一有風是生命之源！」

由於拍攝時正值暑假盛夏，有一晚小演員更要拍通宵戲，而且因為收音問題，在戶外不能開風扇和冷氣，有小朋友辛苦得哭出來，不過亦有小朋友覺得通宵拍戲很有趣，並覺得興奮。經過這次拍攝後，小朋友對明星工作睇法有了些改變，本身認為做明星很威風的小朋友，覺得威一次就夠，有一些就仍然對演藝圈懷有興趣。

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星二代港姐｜鄧上文由細靚到大已成3孩之母

現年41歲的Shermon，近年已絕跡幕前，她於2005年參選香港小姐，並獲得「最上鏡小姐」後入行。2010年，她與澳洲籍初戀男友於泰國成婚，此後長居澳洲，生活低調。到了2019年，她卻突然驚喜現身《A Taste of Hong Kong S2》擔任客席主持，雖然當時已成為三孩之母，但Shermon不負港姐之名，外形與參選港姐時幾乎一樣，難怪看完這段新聞掏寶後，不少網民也驚訝：「點解由細到大個樣都無變？」

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