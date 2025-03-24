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雪糕機爭議｜買雪糕介意椰子味要求洗機遭拒　港女公審店員惹議：合理vs不合理

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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買雪糕介意椰子味要求洗機遭拒，港女公審店員惹議：合理vs不合理。

【雪糕 / 口味 / 雪糕機清洗】人們可能會對某些特定的味道敏感甚至是抗拒，在家烹飪時可以選擇避開食材，但在外用膳則未必。

近日，有港女在Facebook「香港雪糕關注」群組發帖，指其在旺角一間雪糕店買雪糕，因她十分抗拒前一位顧客購買的椰子口味雪糕，遂表示希望店員能夠清洗雪糕機，但遭到拒絕；隨後購得的雪糕有前單殘留的椰子令她不悅，遂發帖公審店員。

帖文引來網民熱議及轉載，紛紛指責女子「自私」、「要求多」，更鬧爆她後續對於雪糕的處理及發言；不過，亦有人認為她的要求合理。

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雪糕機爭議｜抗拒椰子味要求洗雪糕機遭拒

樓主稱日前在旺角一間雪糕店買雪糕，由於排在她前一位的顧客點了藍莓椰子口味雪糕，而她十分抗拒椰子味，遂在點單付款時告知店員此事，「請佢唔該可唔可以洗一洗機先」。

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但店員「鬧返」樓主，表示「小姐你要買就排收銀呢邊，唔好企雪糕櫃嗰邊」，樓主心想「咁其實係咪都可以先洗機？」，而最後港女發現，購得的雪糕底部有上一單殘留在雪糕機內的藍莓皮及椰子。

事後，樓主揶揄道，「請貴同事如果唔鍾意呢份工就唔好做啦」，更指自己因雪糕有椰子味殘留，「鬧到成杯畀咗我老公食，攪到佢以為我今日皇恩浩蕩呀。」

雪糕機爭議｜樓主解釋洗機操作簡單

有不少網民了解情況後，認為樓主要求洗機「麻煩」，而樓主則解釋稱該雪糕店的洗機流程較為簡單，「只係倒水入去攪乳酪嗰個錐形透明筒，拉一次兩次就已經洗完，快過出一杯製成品」，與網民理解的繁瑣洗機流程不同。

樓主又指，由於自己多年來常到該雪糕品牌店購買，對店內洗機較為了解，而不少分店的店員都會主動詢問是否介意上一單留下的味道，並主動洗機。

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雪糕機爭議｜網民反應兩極：理解vs不合理

不少網民對樓主的行為表示不解，認為她要求並不合理，「買嗰一杯雪糕，就要人哋洗部雪糕機」、「應該唔會有人為咗你特等去洗機」、「係極度自私」、「個個好似你，咁一日要洗幾百次」、「如果真係咁介意，其實可以唔買」、「其實真係好少洗機囉，公主唔好食雪糕啦」、「個店員都幾慘遇到你」。

還有網民指摘港女將雪糕給丈夫食用的言語，「自己唔食畀老公食叫皇恩浩蕩？」、「其實洗機問題不大，但畀老公食係皇恩浩蕩嗰下就好攪唔掂」、「平時都應該對個老公好刻薄」。

不過，亦有網民表示能夠理解，且該品牌雪糕店確有店員會詢問是否需要洗機，「合理要求」、「我喺大埔買，真係十次有八次職員會主動問我要唔要洗機，仲會話我知上手係食咩，問我介唔介意」

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