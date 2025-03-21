空氣質素｜本港空氣質素持續改善　明起更新空氣質素健康指數計算方法

▲ 環保署公布2024年香港的空氣質素概況。（資料圖片）

環境保護署（環保署）今日（21日）公布2024年香港的空氣質素概況。環保署表示，去年香港的整體空氣質素持續保持良好，並大致符合香港空氣質素指標。

過去20年，本港空氣質素持續改善，帶來的長期健康風險減幅超過一半。其中可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）、二氧化氮（NO2）及二氧化硫（SO2）的年均濃度，由2004年至2024年間，在一般空氣中顯著減少45%至88%，在路邊空氣中則顯著減少36%至88%。另外，臭氧（O3）的年均濃度在過去數年漸趨平穩，低能見度的時數亦由2004年的水平大幅減少82%。

環保署於2014年推出的空氣質素健康指數，每日向公眾傳遞由空氣污染引發的短期健康風險訊息，以便市民能採取預防措施。2024年一般監測站和路邊監測站錄得「健康風險」級別處於低或中水平的百分率，從2014年剛推出指數時的96.1%及92.1%，已提升至98.7%及98.9%。

署方表示，將基於近10年空氣污染物導致入院的健康風險數據，更新空氣污染物的風險系數，且參照世界衞生組織的最新指標水平，更新空氣質素健康指數的計算方法，明日（22日）起向公眾發布。

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