咖啡危機｜1類人日飲2杯咖啡死亡率高105%　醫生列11類人忌飲咖啡 【附22款無毒安全咖啡清單】

【咖啡／咖啡因／高血壓／心律不整／胃酸倒流／失眠】咖啡是不少都市人喜愛的「杯中物」，但要注意原來非人人適合飲！台灣有醫生引述研究指出1類人日飲兩杯咖啡，死亡率可高達105%，他更列出11類人不適宜飲咖啡。另外，有機構便曾向本港的多達30款即溶咖啡及37款連鎖店咖啡作檢測，即睇下文22款無毒安全咖啡清單。

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11種人士不宜飲用咖啡

台灣重症科醫生黃軒早前在其fcebook專頁，列出11種人士不宜飲用咖啡，他引述一項日本研究，指出血壓正常的人士和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別可降低16%及25%；然而嚴重高血壓人士（收縮壓＞180mHg）飲用咖啡的致病風險明顯，雖和不喝咖啡的人相比，每日喝1杯咖啡能令他們的心血管疾病死亡風險降低26%，但只要每天喝2杯或以上，其心血管疾病死亡風險便會增加105%。

他又引述另一項發表在《美國心臟協會雜誌》的研究，指出患有嚴重高血壓（≥160/100 mmHg）的人士每天喝2杯或以上的咖啡，可能會令心血管疾病死亡風險提高超過1倍。

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1.心血管疾病患者

有研究指出,喝大量咖啡因可能會導致 心臟問題,包括心律不整和血壓升高。 研究也顯示,咖啡因代謝基因「CYP1A2_ 的變異,會影響喝咖啡與心血管疾病風險 之間的關係,特定基因型的人群。 過量飲用咖啡可能增加心臟病風險。

2.骨質疏鬆患者

研究指出,大量喝咖啡,可能與 骨密度下降相關,特別是在鈣質不足的女性。另一個研究顯示,喝咖啡加速 老年女性的骨質流失,特別是在具有 特定維生素D受體基因型的女性。

3.糖尿病患者

習慣喝咖啡,易影響血糖代謝受損, 有研究發現,喝大量咖啡,可能增加這些 群體的糖尿病風險。另外,咖啡也會對 葡萄糖代謝及胰島素敏感性的影響, 研究指出,過量的喝咖啡,可能會 干擾糖尿病患者的血糖調控。

4.愛喝酒的人

有研究人員指出,咖啡因可能會 掩蓋酒精的鎮靜作用,導致 高危險行為的增加,例如醉酒駕駛。

5.腎結石、膽結石患者

有研究分析咖啡、茶的攝取對腎結石 風險的影響,指出高咖啡因攝入者, 可能在某些情況下,增加腎結石形成風險。另外亦有研究分析咖啡、茶與 膽結石疾病風險,也顯示相同結果。

6.腸胃疾病患者

有研究發現,喝咖啡可能增加胃酸分泌, 對胃潰瘍和胃食道逆流病(GERD)患者 有不利影響。另外,有研究指出,大量喝咖啡 可能增加某些人群胃癌和大腸癌的風險, 以及會對大腸激燥症(IBS)及腸道微生物群 產生影響,加重症狀。

7.貧血患者

有研究指出,喝大量的咖啡會顯著 降低非血紅素鐵的吸收率,特別是與 鐵質食物同時攝入時,會增加貧血風險。

8.青光眼患者

有研究探討了喝咖啡與 「原發性開角型青光眼」風險之間的關係, 發現大量喝咖啡可能與增加青光眼風險有關。

9.失眠人士

有研究探討在睡前不同的時間階段, 喝咖啡對睡眠的影響,發現即使在 睡前6小時內,喝咖啡也會影響睡眠品質, 導致了失眠風險上升。至於喝咖啡對不同 年齡階層睡眠的影響,研究人員指出, 過量喝咖啡對中年人群的失眠影響特別明顯。

10.兒童

有研究指出,喝咖啡可能導致5至12歲 兒童注意力減退、增加焦慮及睡眠問題。另一個研究發現,喝咖啡可能會對 兒童學習和記憶力產生不利影響。

11.孕婦

有研究發現,每日攝入200毫克以上咖啡因, 會導致孕婦流產風險增加。另一個研究指出, 孕婦如果喝太多咖啡,也可能增加嬰兒 出生體重過低的風險,小孩出生後也容易有 注意力缺陷或過度活躍症(ADHD)的情況。

22款無毒咖啡名單

此外，水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）過去曾分別測試30款即溶咖啡及37款連鎖店咖啡毒性，發現10款即溶咖啡及12款連鎖店咖啡通過無毒檢測。

10款即溶咖啡

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12款連鎖店咖啡

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