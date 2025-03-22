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課堂活動｜小三英文活動參觀超市　網民笑唔啱程度：幼稚園先會去

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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小三英文活動參觀超市，網民笑唔啱程度「幼稚園先去？」

不少學校都會舉辦配合科目的課外活動，近日有網民發現一間小學的回條，指為配合英文科課程，讓小三學生參觀奧海城的超市。不少人質疑安排小三參觀超市是否合適，並指「呢啲活動十幾年前幼稚園已經有」！

課堂活動｜學校安排小三英文活動參觀超市

該網民於Threads上分享一張「英文科活動—參觀奧海城超市」通告回條的照片，回條內容是
為配合英文科課程，學校安排小三學生於4月28日參觀奧海城的「Market Place」超市，又指該活動是英文科課程，學生必須出席，同時需帶備有$50儲值的八達通。對於該活動，樓主留言指：

好好笑，學校集體去超市參觀  

網民分享一張「英文科活動—參觀奧海城超市」通告回條，內容是安排小三學生參觀「Market Place」超市。（Threads圖片）

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課堂活動｜網民認為小三參觀超市感疑惑：以為係幼稚園

貼文引起網民熱議，不少人對小三參觀超市的活動感疑惑，認為一向也是幼稚園才會舉辦的課堂活動「幼稚園課堂活動黎架」、「我PN班（學前班）的三歲兒子有去超市參觀」、「K1已經有參觀超市活動了」、「見過幼稚園參觀超市。小學就......」、「點解咁多人會覺得係中學？中學都唔合理啦 ！呢啲活動十幾年前幼稚園已經有！」

另外也有網民認為寓學習於娛樂，「開心喎，小朋友一定鐘意先，又學到嘢」、「最好多呢啲活動，好過坐課室」、「點好過日日課室上堂咁悶」、「呢啲體驗活動又好玩老師又唔洗準備教材」、「點都好過在課室啦，學校應該預備左啲英文學習材料，然後請學生到超市實地完成」。

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