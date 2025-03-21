生命鬥士｜女星抗癌成功歡度50歲生日　許願：老天能給我更多時間！

▲ 女星抗癌成功歡度50歲生日，許願：老天能給我更多時間！

【徐若瑄 / 抗癌成功 / 癌症 / 生日】台灣女星徐若瑄日前被爆患甲狀腺癌零期，經過治療現已經康復。3月19日，徐若瑄迎來了自己的50歲生日，她在個人IG分享了多張慶生圖片，與兒子及親朋共同慶祝，場面十分溫馨浪漫，她許願：老天能給我更多時間！

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女星生日｜與兒子及親友歡度生日

徐若瑄分享自己與兒子共同慶生的溫馨合照，相中擺著壽桃及生日蛋糕，她表示兒子花了1.5小時用心製作手寫卡片，生日蠟燭亦是由他製作，十分孝順。

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生日當天，徐若瑄還配兒子去遊樂園玩，體驗她最害怕的雲霄飛車，還意外發現遊樂園不用購票入場的「小確幸」；加上有母親與家人的陪伴慶祝，令她感到十分浪漫。

生日帖文如下：

不知不覺過完了第二個25 昨天剛好星期三 戶籍在台北的人 兒童新樂園免費入場 你不知道吧 （不用買票 得意的小確幸） 感恩一路上小翅膀們的陪伴 25+25要感謝的人太多 一言難盡 我一如往常 認真的生活工作著 平凡的日常就是最浪漫的事了 忙著陪小孩 也收到了很多的祝福 謝謝親愛的大家 感覺時間在倒數 人生還有好多未完成的清單 如果許的願望真的能實現 願平靜、平安、健康 願老天能給我更多的時間 祝我們永保童心 勇敢無畏💛 謝謝兒子1.5小時用心的DIY卡片 他說今年的生日蠟燭要用他做的 #兒童樂園免費入場好浪漫 #陪兒子坐我最害怕的雲霄飛車很浪漫 #徐媽母難日家人都在身邊很浪漫 #手寫卡片很浪漫#兒子做的生日蠟燭很浪漫 #姐妹們陪在身邊很浪漫 #一起邁向下一個25

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