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新校進駐︱Stamford American School今年第三季進駐西九龍　 7.5萬平方尺新校舍為高中生設IB課程

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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Stamford American School今年第三季進駐西九龍，7.5萬平方尺新校舍為高中生設IB課程。（學校提供）

【私立學校/高中/香港史丹福美國學校】私立學校Stamford American School Hong Kong（下稱Stamford），將於西九龍核心地段增設全新高中校舍，總面積約7.5萬平方尺，可為550名9至12年級（即中三至中六）高中學生，提供國際文憑大學預科課程（IBDP）等課程，預計今年秋季正式啟用。

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Stamford American School Hong Kong是一所以探究為本，配合美國課程的一條龍私立學校，5至18歲學生提供中小學課程。學校課程廣泛，設有STEMinn課程，結合科學、科技、工程、數學、創新為主要學科，提供每日世界語言，包括中文及西班牙文，及小學中英文雙語課程，讓不同學生能盡展所長。

現時何文田校舍設有小學學前班至8年級，而位於大角咀海輝道10號的Stamford西九龍新校舍樓高三層，為9至12年級即中三至中六高中學生，提供國際文憑大學預科課程（IBDP）等課程，各級本學年學費由20.6萬至24.9萬不等。

Stamford新校︱新任總校長：打造高端高中校舍

Stamford新任總校長 Andrew Noakes表示，學校由2017年創立至今，一直深受本地家庭或世界各地的人才的歡迎，今年的入學查詢人數，相比疫情時激增近六成，

新校舍設計人性化，融入晝夜節律照明、隔音牆板，同時，突破傳統教室格局，配合先進科學實驗室、現代化音樂工作室、藝術實驗室等，而開放式中庭，及坐擁維港景的圖書館與研究中心，相信可培養學生藝術才華及創意表達。

他希望，致力打造一所高端、專屬的高中校舍，同時，通過創新的課程與校舍設計，重新定義香港的國際高中教育，為學生提供真正世界級的教育體驗。

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