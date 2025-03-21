港深創科園｜李家超：很快會選擇合適地塊　徵求私人發展計劃

▲ 港深創科園8號及9號大樓平頂儀式今日舉行。

港深創新及科技園8號及9號大樓平頂儀式下午舉行，行政長官李家超表示，很快會選擇合適地塊，徵求私人發展計劃，利用市場的力量，加速園區發展，並在今年內完成園區第二期的詳細規劃。

李家超致辭時表示，由他擔任主席的「河套區港深創新及科技園督導委員會」，昨日舉行了第二次督導會議，他就3座即將啟用的大樓和園區未來的發展，指示各局和部門，以創新創造精神提速、提效、推動工作。

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李家超續指，會以四個理念開啟創科新局面。

李家超：特區政府會為園區發展拆牆鬆綁

第一，以建設為基，打造創科高地。他說，正全速推動第一期餘下五座大樓的建築，並在今年預留37億元，加快完成第一期的全部建設。

第二，以改革為綱，煥發創新活力。特區政府會為園區的發展拆牆鬆綁，以變革思維突破發展局限。將與內地部委積極探討在政策上，特別支持人員、物資、資金、數據自由流動，以創新改革的精神，推進兩地規則銜接、機制對接。

第三，以融合為義，共築國家棟樑。會利用好香港的高度國際化和集聚國際高端人才的優勢，把河套打造成為國家科技創新的橋頭堡、高端成果的示範田和孵化器。

第四，以合作為要，共聚各界力量。今年很快會揀選合適的地塊，並徵求私人發展計劃，利用市場力量加速園區發展，並會在今年內完成園區第二期的詳細規劃。李家超呼籲社會各界和市場力量踴躍參與。

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