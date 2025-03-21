校園直擊｜筲箕灣崇真學校推動正向身心發展　培育精神健康幸福快樂人

▲ 學校增加小休時間，讓學生充分體現「休息」的理念。

健康不僅是身體無病痛，更是生理、心理及社會適應的全面良好狀態。學生在成長過程中面對學業壓力、家長期許及人際關係等多重挑戰，精神健康尤為重要。筲箕灣崇真學校響應教育局的「4Rs精神健康約章」，致力營造一個身心健康的校園環境，幫助學生建立愉快的生活。

教育局的「4Rs精神健康約章」，以休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）4大元素為主軸。筲箕灣崇真學校關唐裕校長指出，學校深知「休息是為了走更遠的路」的道理，因此調整了學生的時間表，增加小休時間，並設立導修課，同步採用多元評估模式，減少默書和評估的次數。這些措施不僅提升了學習成效，也減輕了學生的壓力，讓他們有更多時間休息、睡眠及參與休閒活動，充分體現了精神健康約章中「休息」的理念。

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盡情Social全校Joyful

放鬆是休息的另一種形式，學校舉辦了多項輕鬆有趣的活動，如躲避盤比賽、籃球比賽和紙飛機大賽等，其中最受學生歡迎的莫過於Ice Cream Social和Cotton Candy Social。在Ice Cream Social中，學生可以選擇喜愛的雪糕口味，一邊品嘗一邊與同學分享，促進彼此關係的同時，也帶來放鬆與幸福感。而在Cotton Candy Social中，學生不僅能親眼目睹棉花糖的製作過程，還能發揮創意，利用餅乾條、朱古力碎等食材製作DIY美食。這些活動不僅實踐了「休息」與「放鬆」的理念，也增進了學生之間的情誼。

此外，學校還推行「班級信箱」計劃，鼓勵學生透過信件、便條或圖畫與班主任溝通，表達內心感受。這一計劃不僅促進了師生關係，也讓老師能更深入了解學生的心理需求，及時提供支援，預防潛在危機。

人際關係體驗多關懷

崇真學校自2022年起實施級社制度，全校學生平均分為4個學社，透過多元化的社際活動，如社員生日會、午間點唱及House's Got Talent才藝表演等，促進同儕和師生之間的聯繫。這些活動讓學生感受到校園的溫暖與情誼，深刻體會「多關懷，添幸福」的真諦。此外，學校還舉辦由學社、老師及家長義工合力籌辦的小食義賣活動，加強家校聯繫，並讓學生體驗團隊合作的力量。

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此外，為培養學生的抗逆力，學校亦推行正向生命教育課程，以聖經教導為基礎，整合跨學科學習範疇，幫助學生活出健康豐盛的人生。「積極人生崇真電影院」則會播放以「感恩珍惜，積極樂觀」為主題的電影，培養學生的正向思維與樂觀態度，幫助他們面對成長中的逆境與挑戰。觀影期間，學校還提供小食和飲品，讓學生在輕鬆愉快的氛圍中享受電影的樂趣。

關唐裕校長補充，另一項「Goal．攀得喜」計劃，是從生活自理入手，鼓勵學生完成小任務規劃未來，培養他們的自信與毅力。學校興建了攀石牆及開設攀石課程，讓學生在挑戰中鍛練意志力、學習溝通與合作，為未做好準備。

他續稱，學校全面推動學生的精神健康發展，幫助學生在繁忙的學習生活中找到平衡，促進人際關係，並培養抗逆力，期望他們能以積極的態度面對挑戰，建立幸福快樂的校園生活。