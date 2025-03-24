校園動態｜Emo Error Gym大學巡迴互動展　鼓勵大專生擁抱「試錯精神」提升抗逆力

▲ 自 2015年起，香港寬頻人才CSI基金開始推廣各種關愛計劃。去年與「突破」合辦的Emo Error Gym 反應熱烈，所以今年繼續進入校園，令大學生更懂得與自己的EMO共存。

香港寬頻人才CSI基金與突破機構在三月攜手舉辦《Emo Error Gym體驗場》大學巡迴互動展，鼓勵大專生擁抱「試錯精神」，增強自己的心靈抗逆力，反應不俗。巡展率先於浸會大學在石門及九龍塘的校舍，以及在科技大學舉行，讓同學們在課餘或空檔時候放鬆心情，聆聽自己的內心世界。

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自 2015年起，香港寬頻人才CSI基金開始推廣各種關愛計劃。去年與「突破」合辦的Emo Error Gym 反應熱烈，所以今年繼續進入校園，令大學生更懂得與自己的EMO共存。

「方法」變成「心法」 24/7練習抗逆力

突破機構青年發展部經理馮文傑，同時是Emo Error Gym的策展人。去年Emo Error Gym 已在推廣ERROR的概念，今年更想推行把「方法」變成「心法」，特意印了一本練習簿送給學生，讓他們可以一年365日，24/7也可以練習抗逆力。練習簿中的練習並不繁複，也不需要刻意脫離日常生活，只需要在在日常生活中想起「心法」，就可以隨時隨地練習。

那麼，心靈抗逆力到底是什麼？抗逆力（Resilience） 或稱為回彈力，是指在面對挑戰時能茁壯成長、於逆境中能快速復原的能力。具抗逆力的人在面對挑戰時，有足夠的底氣與力量去跟emo共存。文傑強調：「心靈抗逆力並不是擁有正能量然後否定emo，不是要解決問題，並不是單純將唔開心嘅嘢抹走佢；反而在emo的時候分析與理解自己為何會有這種情感，然後懂得調教自己去面對emo。」

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E.R.R.O.R 五招令休息不再內疚

突破機構於二〇一九年公佈《「逆休息」文化與青少年倦怠》研究，調查顯示，有逾四成年輕人具有「逆休息」的觀念，意思即是，他們抱有「未完成工作所以不敢休息」、「即使很累但依然要趕上學業或工作進度」的想法，亦有接近四成的青少年認為，花了時間休息，反而讓他們感到内疚。

要令休息不再內疚，當中關鍵在於「自我覺察」。文傑解釋，E.R.R.O.R 是突破推廣的一套提升心靈抗逆力的練習方法，當中包括「評估（Evaluate）」：了解自己的情緒狀態；「休息（Rest）」：與情緒保持適當的距離；「重新定位（Relocate）」：調整對情緒的看法；「開放心態（Open mind）」：接受並正面看待情緒；及「重新連接（Reconnect）」：在情緒中找到與他人的連結。當中「心靈抗逆肌」鍛煉的覺察力，正是從「重新定位」練習得來。

他舉例，很多人狀態不好時，都會喜歡打遊戲機。當你沒有意識地做這件事時，可能純粹是一種沉迷或逃避，但若你有意識地玩樂，你會知道，打遊戲機能讓你獲得一種成功感，調整自己的狀態，可以繼續走下去。他又補充，「Emo是中性的，它可以是我們創意的來源，可以是我們好好滋養的養分。同時我們強調，只要我們平日都操練和練習這種抗逆力，那麼emo來臨的時候，我們不會覺得要跟它糾纏，不用把它放大，而是覺察到自己的需要，把它放在內心正確的位置。」

讓大專生知道他們並不孤單

去年以義工身分參加過EMO ERROR GYM 的中文大學學生 Jeanette，今年再次參加活動，因為覺得去年在活動中學習的「心法」，在自己面對emo時很有作用。「去年她最深刻的展覽品是「書法」，因與「抒發」同音，亦從此愛上寫書法，令她可以抒發感受。Jeanette又覺得自己還年輕，但就已經開始要對自己將來的學業、事業、去向、買樓、未來不斷地焦慮，同時感到好大壓力，要作出很多選擇。」

同為中文大學新傳的學生Oasis同意，認為身邊讀醫科或法律系的朋友似乎有明確的就業方向，而自己就一頭霧水。她說自己的emo源於覺得長大後要作好多決定性的選擇。她說，「以往的選擇是簡單如吃什麼午飯，但現在做的每個選擇，都好像會關乎到自己往後一段時間。例如決定應否去交流？或者徬徨找不到實習。我作出這些選擇前會特別焦慮，而時間又越來越少。」

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文傑又指，透過這次展覽是想讓大專生知道他們並不孤單，emo亦沒問題。他說很多大專生反映最喜歡的展品或角落之一，是電話亭，因為大家都形容它為一個「不會批判自己的樹洞」。他說：「我們察覺到大專生對未來不安，怕說出來會被人judge，被人笑。設立電話亭的構思，是想讓大專生可以自由地訴說自己的心聲。如果他們想有「第三方」聆聽，可選擇留下電話，突破機構會有專人會致電，跟他們聊天。整個過程都是不記名而且自願的。

EMO ERROR GYM 巡迴互動展 「體驗場」、「練習生」兩活動提升大專生心靈抗逆力整個EMO ERROR GYM巡迴互動展分為體驗場及練習生兩部分。EMO ERROR GYM 體驗場 為一系列互動裝置與活動的組合，目的是讓大專生透過親身體驗來理解並實踐 E.R.R.O.R 方法。這些體驗場分佈於不同大專校園，包括了五個與E.R.R.O.R相對應的主題裝置，透過實際操作，幫助學生認識如何應對情緒挑戰，並提升他們的心靈抗逆力。

EMO ERROR GYM 練習生 是一個更深入的參與計劃，旨在通過小組工作坊的形式，讓學生在導師的引導下，集中練習 E.R.R.O.R 方法。參與者將被分成小組，進行系列工作坊，這不僅包括體驗活動和藝術表達，還包括深度的情感覺察能力訓練。透過這種方式，學生將能更好地面對和管理自己的情緒狀態。

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