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新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事

【張寶兒/袁偉豪/兒子袁咕碌】初為人母的喜悅非筆墨所能形容，張寶兒（Bowie）榮升媽咪1年半，每次提起囝囝袁咕碌，便笑得開懷！Bowie與袁偉豪於2020年結婚，2023年11月誕下兒子，每天看著囝囝的可愛模樣，的確煩惱盡消，還大頭蝦錯過了為兒子報讀N班，幸好袁咕碌是「細B」，下年以「大B」身份再報讀。身為名校生的Bowie坦言想囝囝入讀其母校，同時又擔心他壓力大！

靚媽張寶兒每次提起囝囝都開懷大笑（陳慧安攝）

新手媽媽張寶兒｜剖腹生產過程十分愉快

港姐出身的張寶兒與TVB小生袁偉豪婚後十分恩愛，Bowie又不時於社交平台分享袁咕碌的可愛日常，她回憶起生產過程，忍不住笑說：「其實我覺得自己的生產過程是頗愉快的回憶，沒有什麼痛楚，而且當時爸爸媽媽說去旅行，我先生袁生又說要開工，又不在香港，基本上已疊埋心水沒有人陪我，正因為這樣，我就直接選擇開刀，沒有選擇順產，因為我怕萬一有什麼事，不知誰會送我去醫院，自己又動不了。」

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新手媽媽張寶兒｜袁偉豪入產房拍片緊張按錯掣

到了剖腹產那天，Bowie由老公袁偉豪陪同入產房，她表示進產房10分鐘左右，BB就出世了，過程非常快速，問到對BB的第一印象，Bowie哈哈大笑道：「第一眼的感覺為何白潺潺？哈哈，原來那些是油脂來的，覆蓋了整個BB，我『嘩』一聲，為何膚色這樣子？」她覺得最有趣的是，BB被抱出來的那刻，醫生還未拍打他，他已經大叫，Bowie笑說：「他一叫聲線非常洪亮，整個手術房有『呀』的回響，我想他真的很精壯很精神。」繼而爽朗地大笑起來。

張寶兒性格可愛，經常爽朗大笑（陳慧安攝）

直至看到老公抱起囝囝的那一刻，Bowie才被觸動起來：「我覺得是生命的力量很大，所以立刻忍不住落淚。」又大爆老公拍片想錄下整個過程，豈料按錯掣拍了50格的慢鏡頭，結果整條片都沒有聲音，所有畫面也慢動作呈現，連流眼淚也變得很震撼，令Bowie哭笑不得。

新手媽媽張寶兒｜實戰派媽媽錯過為囝囝報讀Ｎ班

談及會否為袁咕碌報讀N班？Bowie坦言很關注這方面，但原來自己錯過了為兒子報讀來年的N班，她解釋：「因為我是一個比較實戰派的人，我的實戰學習會比較強，我見他這陣子10個月開始要走路，為何他還未走路呢，我才上網周圍找（資料），怎樣才會走得好？那個肌肉走得好一點？覺得他1歲多未需要讀書，我就未想讀書的東西。」

正當她以為可以遲一點才報讀的時候，袁咕碌上Playgroup班的同學媽媽問Bowie報N班了嗎？Bowie當時心想：「你孩子跟我的同年，為什麼你報了N班？1歲還未讀書，不是2歲多才讀嗎？我才發覺原來我很遲了，學校報N班已截止了，我說怎麼辦？但幸好袁咕碌是細B，他11月出生，所以我就想給我多一次機會，我以後會努力的，媽咪現在為他準備做超大B。」

新手媽媽張寶兒｜跟老公有共識想兒子入讀傳統學校

下年再報讀N班也不遲，但Bowie直言不會為袁咕碌報考多間幼稚園：「我覺得都要看看，不是所有的都要報名，我覺得要面試，亦要為選校準備，其實對BB來說都很累，有時候又撞期，所以我真的合心意，覺得會去讀的，可能我都會報3、4間，我不知道多還是少，如果不收怎麼辦，不唸書嗎？哈哈。」

Bowie還表示跟老公有共識想兒子入讀傳統學校，因為他們居住的地方圍繞很多外國小朋友，大家都以英文溝通，環境上已經給囝囝一個國際學校的風氣，加上他認為男孩子要從小管教，她表示：「我覺得如果男孩子小時候都不去管他，以後不知怎麼辦，想管也管不到，還有我覺得幼稚園或小時候學習品德很重要，所以我覺得這樣傳統學校會較好。」

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新手媽媽張寶兒｜盼兒子能入讀母校聖保羅男女中學

張寶兒是名校聖保羅男女中學的畢業生，問到會否希望兒子將來入讀其母校？Bowie直言：「當然想，哈哈，但我覺得都要看小朋友的情況，如果我因為自己過去的經歷或期望而給他壓力，他做不到並不代表他不好；但如果我因此對他感到失望，他會感覺到。」

她又擔心兒子長大後會覺得自己是失敗者：「為何媽媽會這樣看我，我讀不到這所學校就好像滿足不了她？或者滿足不到這個標準？我不想這樣，我覺得心理健康最重要。」這一點讓她帶點矛盾，內心盼兒子可以入讀，同時又怕兒子未能入讀或不適合而感到挫敗，相信這也是不少家長的心聲。

樂於分享生活點滴的Bowie也希望，兒子可以自由探索這個世界，所以並不反對囝囝曝光於大眾面前，因為她認為自己身為藝人，不能阻止兒子去了解這個行業，最後還搞笑呼籲廣告商可以找他們一家拍廣告。

場地：花圖

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