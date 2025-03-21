公務員跳point｜極少數因工作表現欠佳不獲增薪　議員質疑評核形同虛設　局長研再收緊

▲ 財政預算案提出問責官員、立法、司法、公務員齊凍薪，但維持「跳point」的增薪制度。（資料圖片）

財政預算案提出問責官員、立法、司法、公務員齊凍薪，但維持「跳point」的增薪制度，多位議員要求改革，公務員事務局局長楊何蓓茵早前稱制度非自動加薪，現時有四成公務員沒增薪點。

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據知，當中不少人是因為已達頂薪，實政圓桌議員田北辰今日在立法會相關委員會上則提到，2020至2023年三個財政年度，僅32名公務員因工作表現欠佳而不獲增薪，相比整體公務員十多萬人，評核形同虛設，呼籲檢討及實行真的評核機制。

楊何蓓茵承認公務員的工作評核有空間可「揸得更嚴」，會再檢視有關評核機制，已要求各部門首長需要誠實評核，否則過分升高員工評核，對增薪不好之餘，對人事管理、公務員士氣都有影響，強調評核要看表現，不要只看年資，承諾會再檢視有什麼地方可收緊。

薪酬趨勢調查｜議員質疑是否完成歷史使命

另外，勞聯議員林振昇表示，過去10多年政府都會做薪酬趨勢調查，作為公務員薪酬調整的考慮因素，但近年即使結果顯示公務員要加薪，最終加幅都比調查結果低，今年甚至決定不做相關調查，質疑有關調查是否已無意義，完成歷史使命。

楊何蓓茵表示，有關機制往後仍會跟隨，強調調查結果只是考慮公務員薪酬調整的6大因素之一，今年不再做相關調查是由於政府的凍薪決定，可能會影響私人企業僱主，因此如果今年繼續進行相關調查，亦未必能夠反映實況。

削公務員編制｜楊何蓓茵：空缺如無需要不再招聘

財政預算案亦提出精簡公務員編制，在2027年4月前，削10000個職位。楊何蓓茵指，不會裁減現職公務員，而是通過調整崗位佈局、減省工作程序和利用科技手段，優化人手安排。

立法會相關委員會今討論財案中公務員事務事宜，楊何蓓茵表示，現時公務員編制有約10%空缺，希望各部門作出檢視，了解有關職位是否仍有需要，若沒需要就不再重新招聘。她強調，未來並非「不理大家死活」，由10個人做，變成8個人做，而是希望透過減省工作流程，重訂工作優次，令工作更有效率和成效。

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