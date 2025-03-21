醫療事故｜中環牙科中心爆醫療事故　35歲女麻醉拔牙後未能復甦留院兩月仍危殆

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衞生署最近披露，1月份接獲私營醫療機構呈報一宗醫療事故，涉事35歲女病人在深度鎮靜麻醉程序下進行外科手術拔牙期間，未能從鎮靜狀態下復甦。署方今覆稱事發於1月22日，女病人被送往急症室救治，至今仍然危殆。

衞生署轄下私營醫療機構規管辦公室網頁近日更新，披露一宗醫療風險警示事件，屬於「導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件（不包括併發症）」。據了解，事件涉及中環都爹利街1號的「美健植牙及牙周病治療中心」。

衞生署回覆本報表示，該牙科中心已按衞生署要求就事件提交調查報告，涉事牙科日間醫療中心已停止進行深度鎮靜麻醉，署方調查工作仍在進行，並會就調查結果發出罰則或懲處措施，如有足夠證據，會轉介有關監管機構跟進。

此外，署方 調查期間發現該牙科日間醫療中心未有按照《日間醫療中心實務守則》妥善管理病歷和藥品及做好感染控制，已要求負責人立即改善，保障病人安全。署方續指，涉事牙科中心其後已採取改善措施。

手術麻醉過程發生的醫療事故過往時有發生。2023年2月，中環中心一間牙科中心醫生為一名40多歲男病人進行剝牙期間，該名病人一度昏迷。而根據衞生署《實務守則》，進行麻醉程序前，需評估患者體格情況，若涉全身麻醉、神經軸或主要神經叢阻塞程序，須由麻醉科專科醫生監督下施行。



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