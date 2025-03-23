夫妻關係｜滕麗名登台晒魔音獲封「女版陶大宇」　由渣男磁石變幸福闊太：是被寵壞的老婆

▲ 滕麗名內地商演晒魔音，引來網民熱話。

【滕麗名/開心速遞/夫婦關係】入行多年的滕麗名近年憑演出《愛‧回家之開心速遞》裡「熊尚善」 一角而大受歡迎，阿滕更不時返內地參與商演，近日網上流轉一段她登台獻唱的片段，阿滕的「出色」歌喉引來熱議！

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魔音滕麗名｜新秀出身晒魔音

短片中，阿滕唱著任賢齊經典歌《對面的女孩看過來》，只見她出盡力去唱，其港普更令人不敢恭維，當中某網民挪揄：「滕妺，使唔吾使砍那麼多刀。」

原來阿滕把歌詞改成：「我左『砍』右『砍』上『砍』下『砍』，原來每個男孩都不『剪蛋』。」故網民們留言笑稱：「又砍又踩，那個被砍又被踩的男孩還真的不簡單」、「陀刀師姐」、「用蠟筆小新把聲唱」以及「咕嚕咕嚕魔法陣，變咗大聖劈掛砍砍砍」。

對於被封為「女版陶大宇」，阿滕接受媒體訪問笑言要超越陶大宇，她解釋由於登台環境嘈雜，根本聽不清音樂，不過新秀出身的她直言對自己歌喉有信心，更大方笑言報道具娛樂性。

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滕麗名登台｜情路坎坷曾被背叛

滕麗名的登台片在網絡上爆紅，同時也勾起了網民對她情史的回憶。現年49歲的阿滕，於1998年與魏駿傑合作劇集《陀槍師姐》而擦出愛火，兩人相戀長達9年，甚至到了談婚論嫁的階段。

然而，2007年，魏駿傑戀上小他20歲的張利華，兩人9年的感情隨之告終。同年8月，阿滕與郭政鴻因合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》而傳出緋聞。兩人秘戀3年後，郭政鴻被爆隱婚且育有一女，有指讓阿滕承受了「第三者」的指責。

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魔音滕麗名｜住半山豪宅名跑代步

雖然曾歷坎坷，但阿滕最終修成正果，經朋友介紹認識了任職金融的朱建崑，並於2013年在泰國蘇梅島步入教堂。阿滕曾笑言自己是「被寵壞的老婆」，其婚姻生活的確相當寫意。除了拍攝《愛回家》之外，滕麗名日常生活悠閒，經常在社交平台分享與丈夫外遊的照片，今年2月，他們更在外地滑雪共度浪漫情人節。

此外，滕麗名以保時捷電動車代步，更居於半山豪宅。日前，她分享了一段於露台享用煙燻雞的短片，露台空間寬敞，並可俯瞰一片綠意盎然的山景，令人羨慕不已。

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魔音滕麗名｜力數老公優點

阿滕兩年前接受YouTube節目《絲打圍爐》訪問，鮮有談及夫婦關係。除了喜歡老公朱建崑夠man之外，阿滕欣賞他夠冷靜，她說：「我記得有人說過，一對好夫妻的相處之道，如果老公夠冷靜，而老婆比較剛烈，這樣的關係會好融洽。我老公在情緒管理上做得非常好，這是我非常欣賞他的地方。另外，他有好多嗜好，這樣我完全不需要擔心他會悶！」

談到夫婦相處之道，阿滕表示：「兩夫婦最重要的是合拍，有時不需要特意去做些甚麼，只要開開心心地過一天，就已經是最大的幸福！」

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