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推廣閱讀｜出版總會連續兩年辦「香港閱讀＋」活動　與深圳合作盼借鑑經驗

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港出版總會將在4月至6月舉行第二屆「香港閱讀＋」活動。（蔡健行攝）

為推動閱讀風氣，香港出版總會將在4月至6月舉行第二屆「香港閱讀＋」活動。今年活動將與深圳市合作，展出當地出版的書籍。出版總會會長李家駒表示，深圳是全國首個立法促進全面閱讀的城市，相信交流有助香港借鑑當地經驗。

活動主要在4月18日至27日舉行，以「最美的書」為策展主題，內容包括「文化活動舞台」、「親子工作坊」等，同時亦舉辦「共讀雙城：港深聯展」活動，展出深圳和香港出版的精選兒童繪本，4月起亦會舉行為期一個月的流動漂書車活動。出版總會副會長蘇惠良表示，漂書車4月1日起便會走訪全港中小學和社區，鼓勵市民和學生「一書換一書」。他表示，車內除了有香港出版書籍，亦首次有深圳市委宣傳部提供的書籍。

李家駒表示，今次活動邀請深圳方面參與，原因除了因為香港與深圳關係密切，亦因為當地是全國首個立法促進全面閱讀的城市，推動閱讀風氣是由政府牽頭組織，相信今次活動中互相交流，能有助香港借鑑當地經驗。

另外，活動亦邀請作家、藝人、學者和運動員分享閱讀心得，包括音樂組合農夫、殘疾運動員吳卓恩、朱文佳、張浚諾等。至於兩場大型閱讀活動，則包括在天星小輪導賞與書籍對讀，亦邀請到票房破億的電影《飯戲攻心》的導演陳詠燊、演員陳湛文和舞台劇演員湯駿業，拆解戲劇和舞台劇的藝術元素。蘇惠良指出，現時讀書量最少的並非兒童，反而是剛出社會工作、20至30歲的年輕人。他指出音樂、電影同樣是一種文化，期望以革新方式吸引年輕人閱讀。

出版總會在活動期間，亦會舉行「故宮館藏X香港非遺」展覽，展出八幅來自北京故宮的畫作復刻版，以及近50件香港非物質文化遺產作品。

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