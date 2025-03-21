飲食情報｜國泰夥拍米芝蓮星級逸東軒　高空嘗柱侯牛筋腩芋頭炆鴨正宗粵饌

▲ 乘坐國泰部分航班，可嘗到米芝蓮粵菜飛機餐。（周美好攝）

香港逸東酒店的粵菜食府逸東軒連續8年獲頒米芝蓮一星（2017-2024）殊榮，由行政總廚譚棟主理，現在選乘國泰航空指定航班特選經濟客艙和經濟客艙顧客，有機會嘗到逸東軒的全新港式滋味菜單。

▲ XO醬翠玉瓜炒海鮮，加入XO醬惹味可口，配上蛋炒飯，香氣四溢。（周美好攝）

精心設計的機上餐單率先於國泰航空所有長途航點，以及中國內地、日本及泰國等指定區域航綫上供應。

特選經濟客艙 3 主食有睇頭

開胃頭盤有「煙燻鴨胸配南薑甜酸菜」，菜式靈感來自潮州風味的滷水鴨，配以惹味的南薑甜酸鹹菜作全新演繹，醃菜的甜酸鹹味恰到好處，平衡了鮮嫩煙燻鴨胸肉的豐富口感，令菜式風味獨特、美味可口。

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主食有「柱侯醬炆牛筋腩、菜心及絲苗白飯」的經典粵菜，鮮嫩的牛筋腩以由黃豆經天然發酵調配而成的濃郁柱侯醬慢火炆煮，成為菜式的靈魂。

「XO醬翠玉瓜炒海鮮、蛋炒飯」以XO 醬搭配海鮮在鑊中快炒，惹味可口，加入清甜多汁的翠玉瓜和木耳，散發出清淡的對比。

「豉油皇比目魚、竹笙扒菜心苗及蛋炒飯」這道菜式，乃以比目魚片烹煮至外酥內嫩，加入頭抽讓鹹甜鮮味交織，引出魚肉的鮮味。

▲ 酸甜有致的話梅浸車厘茄，是開胃的前菜。（逸東軒提供）

經濟客艙 咕嚕肉受歡迎

可以品嘗「話梅浸車厘茄」作為前菜。飽滿多汁的車厘茄以酸甜可口的話梅汁醃漬，伴以糖醋醃蘿蔔，十分開胃。

主菜其中之一的「鮮沙薑陳皮焗雞扒、芥蘭及蛋炒飯」是由逸東軒其中一道招牌菜變奏而成。特色是先用散發淡淡清香的沙薑和陳皮醃製無骨雞扒，使雞肉增添濃郁甜味，再焗至金黃多汁，然後配以芥蘭粒和蛋炒飯。

▲ 鮮沙薑陳皮焗雞扒是逸東軒其中一道招牌菜，現在國泰部分經濟客艙都有機會品嘗。（周美好攝）

​廣受歡迎的廣東菜「甜酸菠蘿咕嚕肉、鮮蔬及絲苗白飯」亦有供應，酥香多汁的豬肉搭配新鮮菠蘿及燈籠椒，再與酸甜開胃的糖醋汁同炒，讓醬汁剛好包裹每塊豬肉。

▲ 甜酸菠蘿咕嚕肉向來是受歡迎的菜式，今次也加入航班餐膳中。（逸東軒提供）

再來的精選是「梅子醬芋頭炆鴨、蒜蓉炒雙花及絲苗白飯」，靈感源自粵菜的懷舊菜式。其亮點是以酸梅、生薑和辣椒製成的濃香醬汁炆煮鴨肉，同時加入烹煮至軟腍入味的芋頭，再配上蒜蓉炒西蘭花和椰菜花及白飯，使這道菜更為圓滿。

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